Opt ani, Anna Lesko și Irinel Columbeanu au avut o relație. Se întâmpla înainte de căsătoria lui cu Monica Gabor, care l-a făcut tată pentru prima oară. Anii au trecut, ea și-a făcut o carieră în industria muzicală, în timp ce Irinel Columbeanu și-a pierdut întreaga avere.

Irinel Columbeanu, părăsit de fostele iubite

Aflat acum la azil, Irinel Columbeanu a fost uitat de mulți prieteni, chiar și de fostele iubite. Ion Cassian, proprietarul azilului unde stă fostul milionar, o acuză pe Anna Lesko că nu i-a sărit în ajutor acestuia. „Pe Irinel, Romanița Iovan l-a mai ajutat cu bani, la început, când Irinel a venit la noi și începuse să acumuleze datorii.

Fosta soție, Monica Gabor, stabilită în America, nu l-a sunat și nici nu a trimis vreodată vreun ban. Dar nici pe solista Anna Lesko nu am văzut-o pe la azil. Irinel mi-a spus că a sunat-o, a și implorat-o să vină să-l vadă, dar ea a refuzat, se ascunde de el.

Nici n-a venit, nici bani nu i-a trimis sau măcar un pachețel simbolic. Când a avut bani, el le-a răsfățat pe toate, când nu mai ai bani, femeile dispar. Așa a pățit și Irinel Columbeanu. Noroc că îl mai ajută fiica Irinuca”, a declarat Ion Cassian pentru Click!

Recent, Anna Lesko a fost mustrată de fani pe Facebook că nu îi sare în ajutor lui Irinel Columbeanu. „Du-te, fă, la Irinel Columbeanu, să-i duci și lui 5.000 de euro când săreai gardul la el și-i ciordeai banii.”, a acuzat-o cineva, fără dovezi însă.

Rămâne însă de văzut dacă Anna Lesko nu l-a ajutat pe Irinel Columbeanu, vedeta nu a făcut nicio declarație despre acest subiect.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Anna Lesko

Irinel Columbeanu și Anna Lesko au trăit o poveste intensă de iubire. Opt ani au format un cuplu, dar cei doi au ajuns la despărțire din cauza părinților lui. Omul de afaceri a povestit în cartea lui cum a început relația cu Anna Lesko, originară din Republica Moldova.

Irinel a cunoscut-o pe Anna Lesko la mare, pe vremea când ea dansa alături de mai multe fete în cluburile de pe litoralul românesc. Veniseră din Republica Moldova. „Apăruseră niște fete noi în Mamaia și veneau în grup în fiecare zi la piscină la Rex (fostul Internațional, care își schimbase între timp numele).

El făcuse cunoștință cu ele și voia să i le prezinte și lui Ili, în mod special pe una dintre ele, Ana. Își luă și el un șezlong și se întinse la soare. Fetele se bălăceau, vorbeau, erau drăguțe, dar nu chiar așa cum pretinsese Petru la telefon. Păreau cam tinerele și cam scunde pentru gustul lui. O cunoscu pe Aliona și schimbă două-trei vorbe cu ea, dar nu îi plăcu în mod deosebit.

Făcu și cu Ana cunoștință. Era într-adevăr cea mai frumușică dintre ele, blonduță, cu ochi verzi-gri, corp foarte feminin, pe care știa cum să și-l miște mai ales când mergea. Avea trăsături frumoase și pomeți promițători la maturitate, însă nu știa o boabă românește (sau nu voia)”, a povestit Irinel Columbeanu în cartea sa, potrivit wowbiz.ro.

