„Eu chiar sunt acolo de la început, și eu, și Andi. Și băieții, Smiley cu Pavel. Ideea e că pe mine mă leagă foarte multe amintiri. Am fost însărcinată cu David în primul sezon, apoi cu Eva. Apoi am văzut colegi care au devenit părinți, iată Smiley. Și mai mulți în echipă. Adică ne povestim «mai ții minte în primul sezon?»… mulți colegi au plecat, au venit, s-au întors au fost foarte multe schimbări, dar poate de asta sunt atât de legată de această emisiune că e o parte din viața mea. De 15 sezoane, îți dai seama, în fiecare sezon, acolo am trăit odată cu concurenții, cu echipa.

Mă simt norocoasă să fac parte dintr-o echipă de la care am de învățat atât de multe, inclusiv de la concurenți, pentru că te întâlnești cu oameni care habar n-au cât talent zace în ei și ce susțin ei. Și iată vin într-o emisiune în care, într-o experiență de asta de 2-3 apariții pe scenă, preselecțiile, semifinala, finală… învață de la echipa noastră, care este extraordinară sau de la un sfat bine spus sau dat… Să-și arate cât mai bine abilitățile, talentul. Mi se pare pentru un începător…. adică eu aș alege, dacă aș fi la început de carieră, o emisiune ca Românii au talent, iată. Să mergi și să te vadă toată țara și apoi cred că îți este mult mai ușor să deschizi practic niște uși. E dovedit”, a declarat Andra pentru Cancan.

Artista a dezvăluit și ce proiecte are pentru anul acesta. „Voi lansa mai multe piese, acum am tot fost în studio in ultima perioadă. Am profitat înainte de sărbători că a fost perioada postului și am stat mai mult în studio. Am făcut foarte multe piese, acum urmează să le filmez și voi filma mai multe odată, ca să fie pregătite. Așa, concerte, în iarnă, pregătim concertele de Crăciun, Turneul de Crăciun, așa cum am obișnuit lumea. Pentru asta ne pregătim din septembrie încolo. Oricum, eu îmi pun pe foaie cam tot ce îmi doresc să fac cu echipa”.

