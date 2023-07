Elvira Deatcu a explicat că nu a existat tradiția cu zestrea, atunci când s-a căsătorit. Mai mult, vedeta și-a pierdut inelul de logodnă și nu a mai primit altul.

„Am altele. (n.r. – nu a avut zestre) În secolul acesta nu cred că s-a practicat, poate la alte neamuri. În neamurile mele mixte, olteno-ardelenești, nu a fost cu zestre. Nu am primit perne, plăpumi. A fost cu simplitate. Inelul a fost pierdut și acolo a rămas, nu am mai primit altul, am primit un ceas”.

Elvira Deatcu nu vrea să își reînnoiască jurămintelor, însă o să organizeze o mică petrecere la anul, când o să împlinească 25 de ani de la căsătorie.

„Cred că 24 de ani. (n.r. – se fac de la nuntă) Mă premiază primăria, trebuie să rezist până la anul! (râde) Da, te premiază pentru că ai o căsnicie de lungă durată, deci măcar pentru asta trebuie să fac un efort, să fac să dureze. În bani, da. Nu, nu cred, mai mult ca sigur nu.

Nu am făcut nimic conform tiparelor, nu cred că mă apuc acum. (n.r. – de reînnoirea jurămintelor) Asta e altceva, poate o petrecere cu prietenii apropiați, cu familia. Cred că o să fie o sumă modică, nu cred că achită plata unei petreceri (n.r. – suma de la primărie). Am aflat și eu de la persoane mai în etate”, a spus Elvira Deadcu pentru Ego.

A renunțat la învățământ pentru actorie

Elvira Deatcu a luat în urmă cu mulți ani decizia care avea să-i schimbe complet destinul. Din fericire pentru admiratorii ei, actrița a renunțat la pedagogie după un an de la terminarea liceului, fiind atrasă de Facultatea de Actorie.

„Când eram mică, am fost în corul radio și după aceea, elevă la Liceul Pedagogic, pentru că mi-am dorit foarte tare să lucrez cu copiii, să fiu învățătoare. Am fost în cor, era condiție obligatorie, se dădea examen obligatoriu la proba de muzică și instrument. Am cântat și la flaut. Sunt artistă, dar nu am antrenament, mai cânt și acum. Inventez, fac rime. Și acum îi cânt celui micuț, care e un micuț de 12 ani”, a povestit pentru Libertatea Elvira despre abilitățile sale pedagogice.

