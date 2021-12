În vârstă de 51 de ani, Mădălin Ionescu are trei copii. Este vorba despre Ștefania și Filip, copiii lui din primul mariaj, și Petra, mezina familiei, din relația cu Cristina Șișcanu. Nu fetele au atras atenția de data aceasta, ci băiatul prezentatorului de televiziune.

Filip a împlinit 18 ani și cu această ocazie Cristina Șișcanu, mama lui vitregă, cea care îl crește de la șase ani, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Mesajul l-a scris plângând, căci nu poate uita de gravele probleme de sănătate pe care le are băiatul. Nu vorbește, nu se poate descurca singur, e dependent de altă persoană.

„La mulți ani, băiatul meu iubit! 18 ani… un ochi îmi râde și altul îmi plânge… Parcă a fost ieri când m-ai luat de mână în parc și ne-ai pus , pe mine și pe tatăl tău, să ne ținem de mână… și de atunci suntem împreună, de atunci am devenit mamă… Aveai 6 ani… Lacrimile îmi curg șiroaie când scriu aceste rânduri…

Și astăzi mai simt revoltă împotriva destinului: de ce trebuie să duci o asemenea povară? Te iubim enorm și ne dorim din suflet să fii fericit. Ne înseninezi zilele cu fața ta solară și cu zâmbetul larg. Îti doresc tot binele din lume și voi fi mereu alături de tine! Ești un copil special, am crescut alături de tine și am învățat lecția răbdării și a iubirii necondiționate.”, a transmis Cristina Șișcanu, care a postat și mai multe imagini cu băiatul de când era mic, dar și de acum, de la 18 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Din ce cauză are probleme de sănătate Filip

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au vorbit pentru okmagazine.ro despre Filip şi problemele lui de sănătate. Se știe că Filip a luat virusul varicelei la două luni. „Filip a avut o neşansă, a fost un caz special. Cu el am făcut mari eforturi, deşi când ai un copil care trece printr-o dramă, nu poţi spune că ai făcut suficient… El nu prea mai poate fi ajutat. Când ai neuronii prăjiţi, ce să mai faci? Filip s-a născut perfect sănătos, normal, dar a luat virusul varicelei la vârsta de două luni, iar vaccinul nu exista la noi… În România nu era, nici medicii nu erau suficient de informaţi…

Acum, fizic vorbind, el are încă foarte multe din abilităţile unui om normal. Dar mi-e foarte greu să-mi imaginez că va fi integrat… Este extrem de creativ! Are o imaginaţie incredibilă! Desenează inimaginabil, fotografiază, scrie, a ajuns să descarce programe de pe internet înainte să ştie să citească. Are o memorie vizuală excelentă. Neputând să vorbească, a trebuit să-şi dezvolte alte abilităţi”, a declarat Mădălin Ionescu.

„În mod normal, vaccinul ăsta se face la vârsta de doi ani, doar că, atunci când a fost Mădălin în Germania, medicii i-au spus că ar fi trebuit să îi fie administrat lui Filip imediat după infectare…”, a dezvăluit Cristina Şişcanu.

Citeşte şi:

Adevăratul motiv pentru care Flick și-a dat demisia de la Radio Zu. Cuza i-a luat locul: „Asta nu e dovadă de prostie”

Detalii neștiute despre soția lui Mihai Mărgineanu: „A făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza”

Loredana Groza, mult prea sexy de Moș Nicolae. Fanii au criticat-o: „Un pic de bun simț n-ar strica la vârsta ta”

PARTENERI - GSP.RO FOTO S-a iubit cu Adrian Cristea și a fost căsătorită cu un alt mare fotbalist, iar acum arată cu totul diferit!

Playtech.ro BOMBĂ! Informații ȘOC cu tulpina Omicron. Ce impact are asupra persoanelor vaccinate, de fapt

Observatornews.ro „Ai vrut să pleci și ai plecat”. Cristina, o farmacistă din Botoşani s-a sinucis la doar trei luni de la nuntă. Tânăra de 30 de ani a lăsat o scrisoare de adio

HOROSCOP Horoscop 7 decembrie 2021. Taurii simt o oarecare eliberare de o grămadă de griji inutile pe care le-au tot acumulat

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!