Bianca Drăgușanu și Victor Slav sunt părinții Sofiei Natalia și amândoi sunt implicați în creșterea fetiței, chiar dacă nu mai formează un cuplu. După divorț, cei doi au rămas în relații civilizate de dragul copilului pe care îl au împreună.

Sofia a locuit o perioadă la bunica ei, în Hunedoara, apoi micuța s-a mutat în București alături de mama ei. Bianca Drăgușanu și-a adus mama la București pentru a o ajuta cu fiica sa.

Deși pozează mereu într-o femeie puternică și greu de impresionat, vedeta de la Kanal D2 ascunde o mare sensibilitate. Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul și a vorbit despre fiica ei într-un interviu pentru Fanatik.

„Sunt om și plâng, mă afectează de multe ori anumite titluri sau afirmații ale unor oameni rău intenționați. Sufăr, dar nu arăt acest lucru, port și eu o mască de apărare în acest sens, pentru că trebuie să fiu Supereroul Sofiei și nu am voie să plâng în fața copilului meu. Ca structură, eu sunt un om foarte sensibil și mă afectează nedreptățile care mi s-au făcut sau care mi se fac în continuare.

„Îmi cresc sută la sută singură copilul”

Ceea ce puțini oameni știu este că sunt o mamă foarte dedicată. Faptul că nu îmi expun foarte mult copilul pe rețelele de socializare nu înseamnă că nu sunt o mamă extrem de implicată în viața copilului meu. Îmi cresc sută la sută singură copilul, mă ajuta mama mea. Oamenii se iau de multe ori după postările din online, dar mie nu-mi place să «defilez» cu copilul meu ca un scut, nu cred în această «rețetă».”

Bianca Drăgușanu declară că Sofia a început să îi semene din ce în ce mai mult. „În tot îmi seamănă. Mi-a moștenit caracterul, este un foarte bun strateg atunci când își dorește să obțină ceva, este un copil perseverent, intuitiv. Este foarte înțeleaptă și îmi seamănă foarte mult, își dorește să fie ca mine, pentru că în sinea ei și în sufletul ei eu sunt Supereroul ei și își dorește să fie și ea Supereroul meu.”

Întrebată ce nu și-ar ierta niciodată ca mamă legat de creșterea fiicei tale, fosta soție a lui Victor Slav a răspuns:

„Absența. Consider că este foarte important că o mamă să fie prezentă în toată existența copilului ei. Cât pot eu de mult sunt cu ea, lângă ea, alături de ea. O susțin în toate deciziile pe care vrea să le ia, ne sfătuim. Sunt prietena ei cea mai bună și ea este prietena mea cea mai bună.”

Bianca Drăgușanu, în vârstă de 41 de ani, a mărturisit că și-ar fi dorit să aibă și un băiețel. „N-am apucat văd cum este să fii mamă de băiat. Cred că dacă aș avea un băiat, lucrurile ar sta puțin diferit. Eu cu Sofia suntem ca două războinice ale acestei lumi și vom fi una în spatele celeilalte mereu. Un băiat ar întregi echipa noastră.”

Cum arată o zi din viața Biancăi Drăgușanu

Vedeta a spus cum arată o zi din viața ei. Bianca Drăgușanu are un atelier de haine în București și se ocupă și de campaniile publicitare pe care le are. Este mulțumită și recunoscătoare pentru veniturile pe care le are.

„Activitățile pe care le am zi de zi mă fac foarte fericită. Încep ziua corect și îmi fac în primul rând patul. Mă machiez repede în zece minute, merg 40 de minute la sală. Mama este cea care o duce pe Sofia la școală, dar eu sunt cea care o iau. Interacțiunea cu fiica mea mă face cea mai fericită. Să merg la atelier mă face fericită; pun mâna pe un material și deja să știu ce rochie va ieși din el. Inclusiv contractele de imagine îmi aduc bucurie, pentru că sunt binecuvântată să câștig bani din ceea ce îmi place să fac. Îmi place să port peruci, să mă îmbrac în hainele pe care le promovez, să port bijuteriile din aur cu diamante a căror imagine sunt. Sunt foarte fericită cu viața pe care o am.”

