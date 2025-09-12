Elena Udrea a trăit cu bucurie prima zi de școală alături de fiica ei, Eva Maria. Micuța a început clasa I la o instituție privată de prestigiu, unde părinții săi, Elena Udrea și Adrian Alexandrov, plătesc o sumă colosală pentru educația fiicei lor.

Taxa educațională anuală este de 13.000 de euro, sumă care se achită în patru tranșe. În plus, există și costuri suplimentare pentru diverse activități, materiale și servicii, ceea ce ridică totalul anual.

Programa Școlară Națională pentru clasa pregătitoare include discipline precum Comunicare în Limba Română, Matematică și Explorarea Mediului, Muzică și Mișcare, Dezvoltare Personală, Arte Vizuale și Activități Practice, Educație Fizică, dar și Religie (disciplină opțională).

Elena Udrea s-a arătat extrem de încântată de începutul acestui nou capitol din viața fiicei sale și a împărtășit emoțiile primei zile de școală pe rețelele sociale.

Elena Udrea, alături de fetița ei în prima zi de școală

Elena Udrea i-a dus dorul fiicei sale în perioada în care a fost în închisoare, astfel că acum, aceasta petrece mult timp cu Eva Maria și partenerul ei, Adrian Alexandrov, care îi este alături de mai mulți ani.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost! Ce mândră și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I!

Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Îi urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfânta Fecioară Maria, azi și în fiecare zi!”, a scris Elena Udrea pe contul de socializare.

