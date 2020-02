De Andreea Romaniuc Archip,

Deși nu s-a mai expus public prea des, în ultima vreme, Cătălin Crișan, romanticul incurabil al muzicii românești, n-a stat degeaba. Astfel, artistul va lansa un album intitulat „Pe urmele anilor” și pregătește un spectacol grandios în luna martie. Mai exact, solistul a fost invitat de acordeonistul Emy Drăgoi să cânte alături de orchestră pe scena Teatrului Național. „Pe 7 martie va fi un spectacol atipic și abia aștept să văd cum va orchestra în manieră proprie piesele pe care le voi interpreta”, ne-a spus, entuziasmat, Cătălin Crișan. Artistul împlinește astăzi 52 de ani și, în afara firelor albe pe care oglinda i le tot amintește, nu își simte vârsta. Cum sărbătorește? Îi va avea alături pe copiii lui – Daria (19 ani) și Raris (16 ani) – cei din prima căsătrie, dar și pe mezina Lara (7 ani) din cel de-al doilea mariaj: „O să fac o mică petrecere cu prietenii adevărați, cu cei care știu sigur că mă iubesc. Îmi doresc un monitor sau o rachetă de tenis, care s-a rupt la ultimul meci”, ne-a spus sărbătoritul.

Muzica se transmite din generație în generație

Cum așchia nu sare departe de trunchi, copiii au muzica în sânge și au primit de mult validarea din partea celebrului lor tată. „Lara e abia clasa zero, încă nu știu ce înclinații are, Raris cântă foarte bine la pian, începând cu muzică simfonică și până la Queen. Mi-a făcut o reală surpriză când s-a așezat ultima oară la pian. Daria e un om făcut pentru scenă. Debutul împreună cu fiica mea a fost la Sala Palatului când am aniversat 30 de ani de carieră. În prezent, Daria merge la spectacole și alături de mine, fiind solicitată și singură, dansează foarte bine, mai nou concepe coregrafii. Dacă va vrea să se implice și în piese de teatru, va putea demonstra că poate fi o viitoare bună actriță”, ne-a spus Cătălin Crișan.

Artistul a sesizat potențialul fiicei sale în perioada liceului, când puștoaica a jucat în piesa „Profesorul de franceză”, regizată de el. Mai în glumă, mai în serios, cântărețul ne-a mărturisit că discipolul își cam depășește maestrul. „Ca dovadă că are o voce absolut ieșită din comun, la prima repetiție cu orchestra mare condusă de Daniel Jinga la Sala Palatului, acei profesioniști au aplaudat-o în picioare, ceea ce cu mine, din păcate, nu au făcut”, a conchis el.

