Artistul deține șase apartamente pe litoral, toate închiriate pe toată durata sezonului estival, care îi aduc un profit de 35.000 de euro după acoperirea tuturor cheltuielilor. În plus, Trăistariu a investit recent într-un al șaptelea apartament de lux într-un cartier rezidențial, care nu este încă închiriat, dar odată finalizat, va genera un venit suplimentar de 180 de euro pe noapte.

Pe lângă veniturile din turism, Mihai Trăistariu continuă să aibă o carieră de succes în muzică, susținând concerte atât pe litoral, cât și în provincie. Aceste apariții live îi aduc un venit anual de aproximativ 60.000 de euro. În total, combinația de afaceri imobiliare și cariera muzicală îi asigură artistului un profit anual de 120.000 de euro.

„După ce plătesc toate cheltuielile, numai din tursim îmi rămân 35.000 de euro, la începutul toamnei. Din concerte, fac pe an cam 60.000 de euro. Cel mai bine e în timpul verii. Și cu școala de muzică, pe care o am de zece ani, deci din cele trei venituri am un profit de 120.000 de euro pe an.

În fiecare zi am la mare concerte, la resorturi, apoi în weekend plec prin țară, la festivaluri, la nunți, la botezuri”, a declarat Mihai Trăistariu pentru cancan.ro.

„Mă gândesc să mă extind, pentru că nu mai fac față”

Deoarece solicitările pentru apartamentele sale sunt atât de multe încât este nevoit să refuze zilnic câte două-trei familii, Mihai Trăistariu plănuiește să își extindă afacerea imobiliară, pentru a face față cererii crescute.

„Mi-a mers perfect. Și cu turiștii, și cu concertele. Până pe 6 septembrie, nu am nimic liber. Trebuie să refuz zilnic două-trei familii. Și mi-e ciudă. Și chiar mă gândesc să mă extind, pentru că nu mai fac față. Dacă mai aveam zece apartamente, le dădeam și pe astea. În iulie și-n august dau cu 350 de lei pe noapte apartamentul, n-am mărit tarifele. Vreau să-mi mai fac o pensiune sau un hotel. Fie să cumpăr unul sau să iau teren.

Ori le vând pe astea, ori fac un credit… Mi-aș face ceva gen residence, unde turiștii să poată să-și și gătească.

Vreau să-mi fac și casa mea pe pământ. Vreau la casă, eu stau la apartament. Și am și pisicile, și cățeii”, a mai spus acesta.

