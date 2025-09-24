Ajuns la 63 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna mai, Florin Busuioc a vorbit recent despre cei 30 de ani pe care îi are la PRO TV.

„Sunt de la început. Făceam dublaje pentru desene animate, pentru a lua un avans. Am început activitatea cu șase luni înainte ca PRO TV-ul să emită. Eu nu pot fără muncă. Cred că este un lucru care mă ajută să merg mai departe. Locul de muncă este definitoriu pentru viața mea, pentru traiectoria mea și pentru ceea ce sunt eu”, a spus Busu de la Meteo într-un interviu pentru Cancan.

Întrebat cum reacționează oamenii când îl văd pe stradă, Florin Busuioc și-a amintit și de perioada în care lucra la emisiunea „Bingo”. La acea vreme, celebrul actor a avut unele probleme cu persoanele care se înscriau în show, însă nu i-a fost frică de reacțiile pe care aceștia le aveau când dădeau nas în nas cu el.

„N-am niciodată o zi proastă față de spectator. Telespectatorii pot fi câteodată si răutăcioși, poate, dar foarte rar mi se întâmplă să fie răutăcioși. În general sunt glumeți. Și atunci nu poți să te superi pe ei și nu poți să ai o zi proastă în ziua aceea. Pentru că înțelegi că e o glumă și, ca să zic așa, intri în gluma respectivă și totul e în regulă. Nu cred că am avut vreodată o zi proastă legată de telespectatori, legat de vreme.

Am mai avut eu când făceam «Bingo». Am mai avut niște probleme, pentru că lumea chiar mă înjura pe stradă, pentru că nu le-am dat premiu. Că nu le-am extras lor premiul ăla. Frică nu mi-a fost niciodată, dar mă deranjau chestiile astea, pentru că nu țin de rațiune. Sunt iraționale aceste pretenții ciudate, bizare, pe care nu pot să le explic”, a adăugat Florin Busuioc pentru sursa citată.

