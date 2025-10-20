Potrivit informațiilor oficiale, show-ul Desafio, care ar putea fi denumit „Sfidarea” sau „Provocarea”, în limba română, va fi prezentat de Daniel Pavel, nimeni altul decât „Domnul Dan” de la Survivor, show care a trecut la Antena 1 de curând.

Fostul portar a primit 7.000 de euro

Și, pentru că noul show de la PRO TV a început deja castingul, Libertatea a aflat în exclusivitate numele unei vedete care va participa la Desafio: Florin Prunea!

În ultimele săptămâni, fostul mare portar al României a negociat intens cu PRO TV, iar până la urmă a bătut palma cu trustul din Pache Protopopescu. Iar suma pe care o primește în avans, înainte să plece în Thailanda, nu este deloc de neglijat: 7.000 de euro, după cum au dezvăluit pentru Libertatea unele surse.

Pe lângă cei 7.000 de euro, Florin Prunea va primi și o altă sumă de bani pentru fiecare săptămână pe care o va petrece la Desafio.

Florin Prunea a semnat cu PRO TV și va participa la Desafio

Despre plecarea fostului portar al echipei naționale a României într-un show de supraviețuire a vorbit și Radu Naum, în emisiunea „Fotbal club”, de la Digi Sport, însă fără a oferi detalii despre format.

„În curând se duce să mănânce șobolani… Nu? Aaa, e secret! În curând se duce să înțepe arici, Florin Prunea… Noi toți mergem să înțepăm arici de mare”, a spus Radu Naum, în timp ce în studio se afla și fostul portar, care îi făcea semne să nu dezvăluie nimic.

Chiar dacă prezentatorul de la Digi Sport nu a dezvăluit postul de televiziune care l-a făcut pe Florin Prunea să accepte provocarea, dar nici emisiunea în care acesta va pleca, Libertatea a aflat în exclusivitate că este vorba despre show-ul Desafio, care se va vedea în anul 2026 la PRO TV.

