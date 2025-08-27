Sezon după sezon, Daniel Pavel a prezentat „Survivor România”, însă acum face o schimbare. Noul show pe care îl va prezenta la Pro TV se intitulează „Desafio – Sfidarea sau Provocarea”. Cu zâmbetul pe buze, el a urcat pe scenă la lansarea grilei de toamnă a Pro TV și a vorbit despre noua lui emisiune.

Detalii despre noul reality-show prezentat de Daniel Pavel

Nu a spus când va începe filmările sau când va apărea pe post, ci a dat primele detalii. „Într-un ținut exotic, în fața provocărilor imprevizibile, minunații, concurenții vor descoperi nu doar cât pot duce, ci și cine sunt cu adevărat. Va fi un supertest sfidând limitele. Și despre asta o să mai povestim.

Eu vă promit așa: veți trăi alături de ei o expediție, o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul. Vă spun așa: sfidătorilor, abia aștept să ne revedem”, a spus Daniel Pavel, care a anunțat și pe Instagram despre noua lui emisiune.

„DESAFIO #new #project #phenomenon 🔛 Sfidarea 🔝 PROvocarea 🔜 Noul Absolut. Desafiantes 🙏🏼 Revenim cu amănunte, curând! SalTare🤠 Mulțumesc foarte mult! Were GAME #tv #reality #show”, a transmis el.

Și Anna, soția lui, a anunțat că e mândră de el și de noul proiect. „Felicitări pentru toată grila de toamnă și în special pentru noul reality show, Desafio! 🔥🌪️

Felicitări Daniel Pavel pentru rolul de Host în acest show despre care se aude că este cel mai bun reality show al momentului. Sunt mândru de tine și de toată munca ta asiduă, de talentul și carisma ta! Bafta, @protv_romania ! Bafta, Desafio! Bafta Daniel! 💫”, a fost mesajul ei postat pe Instagram.

Grila de toamnă la Pro TV

Reality show-ul TRĂDĂTORII este un fenomen internațional și, din octombrie, va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO! 24 de concurenți vor intra într-un castel izolat, unde adevărul este masca supremă, iar încrederea… o armă letală! Cu toții au un singur scop: să câștige marele premiu de până la 100.000 de euro. Însă, printre ei, se află trădători care îi vânează pe cei nevinovați pentru a le lua toți banii! O strategie psihologică în care manipularea și trădarea fac alianță în cel mai intens joc.

Lupta pentru cel mai râvnit titlu al bucătarilor amatori – MASTERCHEF ROMÂNIA 2025 – și premiul în valoare de 75.000 de euro începe luni, 8 septembrie. Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu promit să reaprindă competiția într-un sezon în care nu vor lipsi duelurile surpriză, tensiunea maximă din bucătărie și regulile noi care îi vor pune pe concurenți în fața unor decizii dificile, în fiecare luni și marți, de la ora 20:30.

Țara râde, din nou, cu gura până la urechi într-un nou sezon LAS FIERBINȚI. Serialul fenomen revine cu aceleași situații neprevăzute în care personajele spumoase vor ajunge cu sau fără vina lor. Celentano, Bobiță, Giani, Aspirina, primarul Vasile și Dorel revin din 10 septembrie, în fiecare miercuri și joi, de la 20:30.

Răzvan Exarhu este roast masterul formatului curajos care îmbină umorul acid cu emoția autentică. Din 10 septembrie, în fiecare miercuri, de la ora 21:30, celebritățile vor lua loc pe „cel mai fierbinte scaun” și vor deveni ținta glumelor savuroase pregătite de prieteni, colegi și comedianți, LA BINE ȘI LA ROAST. Cu umorul său inconfundabil și eleganța replicilor, Exarhu va ghida publicul printr-un spectacol de entertainment la cel mai înalt nivel.

VOCEA ROMÂNIEI scrie un nou capitol: sezonul #13cuNoroc – care vine și cu promisiunea unor surprize ce vor face show-ul mai intens, mai imprevizibil și mai plin de momente memorabile atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Din 12 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30, Vocea României devine un adevărat talisman pentru toți cei care cred în visurile lor.

Noul reality show prezentat de Daniel Pavel la Pro TV, în locul „Survivor România". Primele declarații: „Va fi un supertest sfidând limitele"
