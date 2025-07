Ce este Nibiru Universe, proiectul anunțat de Selly la Costinești. Atac la restul stațiunilor de pe litoralul românesc

În momentul în care toată lumea se întreba pe internet ce este Nibiru Universe, iar pe TikTok și pe alte rețele de socializare fanii își dădeau cu părere, Libertatea anunța în exclusivitate că este vorba despre „o stațiune în stațiune” care va fi construită la Costinești, în zona în care an de an are loc festivalul „Beach, Please!”.

Libertatea a anunțat în premieră că Nibiru Universe este o stațiune la mare

Pe 29 iulie 2025, Selly a organizat un eveniment care a fost transmis live și în mediul online și a anunțat ceea ce Libertatea dezvăluia în exclusivitate: Nibiru Universe este o nouă stațiune la malul Mării Negre, pe litoralul românesc.

Selly a confirmat ceea ce Libertatea a anunțat în exclusivitate: stațiunea Nibiru va fi construită în jurul festivalului „Beach, Please!”.

„Anunțăm un proiect pe care ni l-am imaginat de ani întregi. De fapt, patru proiecte revoluționare, care vor schimba fața litoralului românesc. Un mall uriaș în aer liber, un venue de evenimente, unul dintre cele mai mari din lume, un parc de distracții uimitor și cel mai mare club de noapte din lume, care va avea 30.000 de locuri.

Construim o nouă stațiune pe litoralul românesc! Bine ați venit în Nibiru. Cea mai mare investiție privată făcut în turismul românesc din toate timpurile. E momentul ca litoralul românesc să nu mai trăiască din amintiri, ci să scrie istorie. Nibiru este situată între Costinești și Tuzla și se va extinde pe o suprafață uriașă de peste un milion de metri pătrați. Noi suntem Nibiru. Numele este împrumutat de la o planetă fictivă, dar proiectul este cât se poate de real. Nibiru își va deschide porțile în iulie 2026”, a spus Selly în cadrul evenimentului pe care l-a organizat.

Selly a pus la zid aproape toate stațiunile de pe litoralul românesc

Însă, pe lângă faptul că și-a promovat noua stațiune, vedeta a lansat și un atac la restul stațiunilor de pe litoralul românesc. Afirmând, în ciuda faptului că românii iau cu asalt an de an plajele de la Marea Neagră, că lumea nu ar mai merge în concediu în România așa cum mergeau pe vremuri.

„Nu vorbim doar despre o lansare, vorbim despre o generație, despre o nevoie și despre un viitor care începe chiar aici. Turismul este în declin și, din păcate, din ce în ce mai mulți români aleg să-și facă vacanțele în alte țări: Grecia, Bulgaria, Spania… În Mamaia este mai pustiu decât era în urmă cu zeci de ani. S-au construit blocuri peste blocuri și turiștii au început să dispară. Eforie, Olimp, Neptun… nu au niciun fel de distracție după ora 18.00… Și unde te distrezi? Costinești și Vama Veche… Dar aceste lucruri parcă au rămas încremenite în timp. Prețurile au crescut, dar arată la fel ca acum 20 de ani.

Declinul litoralului românesc nu mai poate fi ascuns. Este vizibil. Și din ce în ce mai mulți români acuză o lipsă profundă de respect pentru client. E clar că românii au nevoie de o altă ofertă la mare, de locuri noi. Cu toții merităm ceva mai bun”, a mai afirmat Selly.

Evenimentul lui Selly nu a fost însă lipsit de probleme: în timpul transmisiei live, aceasta a picat de mai multe ori și s-a blocat, fanii comentând amuzați. „RIP” („Rest in peace” – „Odihnește-te în pace”), au scris mulți dintre ei, când au văzut că transmisia live nu mai funcționează.

