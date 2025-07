Sfera roz misterioasă are și propria pagină de Instagram, @nibiru.universe, care a fost însă creată în luna august a anului 2024 și a avut două nume anterioare. „Numărul de schimbări ale numelui de utilizator aferent unui cont te poate ajuta să-ţi dai seama dacă acel cont este autentic sau înşelător. @nibiru.universe şi-a schimbat numele de utilizator de două ori”, se arată la secțiunea „Despre acest cont”.

„Pentru a păstra autenticitatea comunităţii noastre, afişăm informaţii despre conturile de pe Instagram”, este mesajul celor de la Instagram.

Potrivit informațiilor care sunt deja publice pe internet, Nibiru Univers va fi lansat oficial pe 29 iulie 2025, la ora 11:11:11. Iar mesajul care apare pe pagina de Instagram este unul simplu: „Dare to dream” („Îndrăznește să visezi”).

Internauții au început deja să comenteze pe marginea acestui subiect, iar unii afirmă că în spatele proiectului este Selly, care ar pregăti, potrivit fanilor, fie un nou festival, fie un bar, restaurant sau club. Alții merg chiar mai departe și afirmă că ar fi vorba despre criptomonede sau că festivalul „Beach, Please!” ar putea fi organizat și în străinătate, în viitor.

Nibiru, noua stațiune premium de pe litoralul românesc?

Din câte se pare, în spatele proiectului Nibiru Universe s-ar afla Selly și unii dintre colaboratorii lui. Unul dintre aceștia ar fi Lucian Ștefan, cel care deține Global Records.

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea în exclusivitate, Nibiru Universe ar fi un proiect imobiliar care va fi ridicat în Costinești, chiar în zona în care are loc an de an festivalul „Beach, Please!”. Acolo, Selly dorește să construiască o „stațiune în stațiune”, iar lucrările ar începe în anul 2026, urmând ca acolo să aibă loc diferite evenimente pe durata întregului sezon estival, nu doar când are loc festivalul „Beach, Please!”.

Pe site-ul imobiliare.ro chiar au apărut anunțuri potrivit cărora românii își vând terenurile din zona festivalului „Beach, Please!”, pentru că au aflat că acolo se va construi Nibiru, o stațiune premium din Costinești.

„Vând teren extravilan în Costinești, la doar cinci minute de cel mai mare festival de hip-hop din sud-estul Europei, «Beach, Please!». Poziție strategică, acces facil, perfect pentru dezvoltări imobiliare, glamping sau afaceri turistice. Bonus major: terenul este situat lângă Nibiru, noua stațiune premium din Costinești, cu șantierul programat să înceapă in anul 2026. Zona va exploda în următorii ani! Prinde momentul! Investește acum într-o zonă cu potențial uriaș”, este anunțul care apare pe site-ul Imobiliare.

Libertatea a consultat și datele de pe site-ul termene.ro, care arată că există și o firma Nibiru Distribution S.R.L. și îi aparține tot unui apropiat al lui Selly. Mai exact, lui Bogdan Gheorgiu, cel care a fost F&B (Food and Beverage) Manager la festivalul „Beach, Please!”.

Numele lui Bogdan Gheorghiu este legat și de alte firme care au mai multă sau mai puțină legătură cu Selly: Beach Please Festival S.R.L., Acai Cup S.R.L., BDP Consulting S.R.L. și Bar Consulting S.R.L.! În trecut, acesta a fost asociat și la Grădina de Vară Boemă S.R.L. și la Lemon Event Consulting S.R.L., in care nu mai face parte începând cu anul 2019.

Potrivit codurilor CAEN, Nibiru Distribution S.R.L. are ca tip de activitate: restaurante, activități ale unităților mobile de alimentație, baruri și alte activități de servire a băuturilor, intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor, dar și depozitări și activități de ambalare.

Datele care se regăsesc pe termene.ro mai arată că, pe ultimii cinci ani, firma a avut o cifră de afaceri de 22.886.921 de lei (aproximativ 4,5 milioane de euro) și un profit net de 4.207.063 de lei (aproximativ 840.000 de euro).

Cum a apărut Nibiru pentru prima dată

Nibiru este un concept apărut inițial în literatura pseudo-arheologică și în teoriile conspirației, care susține existenţa unei planete sau corp ceresc masiv, cu orbita excentrică, ce ar ajunge periodic în apropierea Pământului.

Deși acest mit a câştigat popularitate în mediul online, nu există dovezi științifice care să confirme existenţa acestei planete sau orice amenințare legată de ea.

Primele menţiuni despre un corp ceresc numit „Nibiru” provin din interpretările cărţilor autorului Zecharia Sitchin, publicate în anii 1970. Zecharia Sitchin susţinea că Sumerienii erau conştienţi de existenţa unei a douăsprezecea planete, pe lângă cele deja cunoscute, și că acea planetă ar adăposti o civilizație avansată, numită Annunaki.

Criticii arheologiei și lingviștii specializați în limbile antice au arătat că traducerile lui Zecharia Sitchin conțin numeroase erori: termeni ajustaţi forțat pentru a susține teoria, date istorice combinate incorect și extrapolări fără fundament.

Propunerile lui Zecharia Sitchin se bazau însă pe traduceri și interpretări discutabile ale tăblițelor cuneiforme. În consecință, majoritatea cercetărilor academice resping complet legătura dintre textele sumeriene și existenţa unei planete ascunse.

De-a lungul timpului, mitul Nibiru s-a contopit cu alte teorii ale conspirației, primind diverse date de impact apocaliptic sau perioade de alineare planetară menite a provoca diferite cataclisme. În lipsa oricăror observații astronomice credibile, aceste predicții se bazează exclusiv pe speculații și nu pe date obținute cu telescoape sau sonde spațiale.

În mediul online, au circulat numeroase scenarii alarmiste privind sosirea lui Nibiru și ciocnirea sa cu Pământul, sau apropierea atât de mare încât să declanșeze cutremure, tsunamiuri și erupții vulcanice. Unele predicții au fost legate de evenimente astronomice reale, precum eclipsele sau alineările planetare, pentru a le conferi un aparent suport științific.

Cu toate acestea, astronomii profesioniști, precum cei de la NASA sau Agenția Spațială Europeană, au respins aceste afirmaţii. Ei subliniază că orice obiect de mărimea unei planete care s-ar apropia periculos de Pământ ar fi deja observat cu instrumentele actuale, iar orbitele corpurilor din Sistemul Solar sunt calculate cu exactitate de zeci de ani.

Mai mult, nu există nicio înregistrare a unor perturbaţii gravitaționale suspecte care să indice prezenţa unui corp ceresc necunoscut în apropiere. Programele automate de detectare a obiectelor near-Earth (NEO) monitorizează zilnic asteroizi și comete, iar niciunul nu a prezentat comportament compatibil cu teoriile Nibiru.

În ciuda faptului că predicţiile apocaliptice legate de Nibiru au fost date uitării de fiecare dată când datele respective au trecut fără evenimente, ele reapar periodic, alimentate de conturi de social media și site-uri senzaţionaliste.

Comunitatea științifică tratează Nibiru ca pe un mit modern, lipsit de orice suport observațional. Astronomii folosesc telescoape terestre și spațiale pentru a descoperi și monitoriza obiectele din Sistemul Solar; până în prezent, nu a fost descoperit niciun corp ceresc cu orbita excentrică sau caracteristicile atribuite lui Nibiru.

În plus, modelarea dinamicii orbitale a Sistemului Solar, realizată cu ajutorul supercomputerelor și a legilor gravitației newtoniene și relativiste, exclude existenţa unei planete necatalogate care să își poată modifica traiectoria în mod atât de dramatic încât să ameninţe Pământul.

De asemenea, experimente precum cele de la Observatorul Spațial Gaia, ale Agenției Spațiale Europene, furnizează date extrem de precise despre poziția și mișcarea obiectelor stelare și planetare. Nicio anomalie nu susține existența ipoteticului corp ceresc.

Astfel, Nibiru rămâne un subiect de interes pentru pasionaţii de conspirații și pseudoarheologie, dar nu reprezintă o preocupare reală pentru oamenii de știință și nici nu este recunoscut de vreo instituție astronomică de prestigiu.

Ce este populația Annunaki, despre care a vorbit Zecharia Sitchin în cărțile ei

Anunnaki (sau Anunna/Ananaki) sunt zei din mitologia sumeriană, akkadiană, babiloniană și asiriană, adică ai unor vechi civilizații din Mesopotamia, regiunea care corespunde în mare parte Irakului de astăzi.

Anunnaki sunt zeități reale din mitologiile mesopotamiene antice, care apar în texte vechi de mii de ani. Orice asociere a lor cu extratereștri, Nibiru sau teorii ale creației artificiale a omenirii face parte din literatura pseudoștiințifică modernă, fără legătură cu cercetarea academică serioasă.

În mitologia sumeriană, Anunnaki sunt considerați fii ai zeului cerului An (sau Anu). Ei formau un grup de zeități care îndeplineau diverse funcții cosmice și erau considerați judecători ai sorții, zei ai pământului și ai lumii subterane.

Nu toți Anunnaki aveau aceeași importanță. Unii erau zei majori, alții minori. În mitul „Coborârea zeiței Inanna în lumea de jos”, Anunnaki sunt prezentați ca judecători ai lumii subpământene.

Textele antice nu sunt foarte clare în privința numărului exact sau a ierarhiei acestora. Unii cercetători spun că erau șapte zei principali, alții menționează grupuri mai mari. În orice caz, erau considerați puternici și influenți în viața și destinul omenirii.

Chiar dacă teoriile lui nu au valoare științifică, ideea că Anunnaki ar fi extratereștri s-a răspândit masiv prin cărți, forumuri, emisiuni TV („Ancient Aliens”), YouTube și rețele sociale.

Ce înseamnă Nibiru în limba akkadiană

În limba akkadiană, termenul „Nibiru” (scris uneori Neberu sau Nibru) are o semnificație reală, dar complet diferită de teoriile conspiraționiste moderne. În akkadiană, cuvântul nibiru înseamnă literal „traversare” sau „loc de trecere”, adesea cu referire la un punct de tranziție pe cer, cum ar fi locul în care un corp ceresc traversează ecuatorul ceresc sau linia orizontului.

În unele texte astronomice babiloniene (derivate din cele akkadiane), Nibiru este numele dat unui corp ceresc specific, dar nu întotdeauna aceluiași. Uneori este identificat cu Jupiter (în special în texte astrologice), Mercur sau o stea strălucitoare ori chiar cu Marduk, zeul babilonian suprem, a cărui „stea” ar fi fost simbolică pentru suveranitatea cosmică.

Nibiru nu era o „a zecea planetă”, ci un termen simbolic, astronomic sau religios, care putea varia în funcție de context. În textele „Enuma Elish” (epopeea creației babiloniene), Nibiru este numele dat rolului cosmic al lui Marduk după ce învinge haosul (Tiamat), simbolizând ordinea în cosmos.

În akkadiană, Nibiru nu era o planetă invizibilă sau cu orbită alungită, nu avea legătură cu extratereștrii sau dezastrele și nu era o entitate unică fixă, ci un concept variabil aplicat diferitelor stele sau planete, în funcție de poziția lor pe cer.

