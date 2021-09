Pe 14 septembrie s-au împlinit 6 ani de la moartea lui Vadim Tudor, iar fetele sale păstrează vie amintirea tatălui lor. Lidia și Eugenia încă locuiesc în casa părintească alături de mama lor, Doina. Văduva lui Vadim Tudor suferă cumplit și acum, însă fiicele sale îi sunt alături în fiecare moment și nu au de gând să se mute prea curând din casa în care locuiesc împreună.

Fata cea mare, Lidia, în vârstă de 31 de ani, a declarat că lucrează la multe proiecte în memoria tatălui său, iar cel mai important este deschiderea muzeului închinat „Tribunului”. Tânăra nu are în plan să se mute prea curând din casa părintească. „Nu a venit momentul. În viața fiecărui om sunt etape. Va veni și acel moment. (…) Deocamdată, mă gândesc la proiectele pe care le am de pus în aplicare pentru tata și în memoria lui”, a spus Lidia, fata cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, la Antena Stars.

Eugenia, fata cea mică, în vârstă de 26 de ani, speră că într-o zi își va găsi alesul. Se pare că pentru ea, mutarea de acasă coincide cu momentul în care în viața ei va apărea un partener. „Depinde și pe cine întâlnești, depinde de mai multe lucruri. Nu ne gândim la asta pur și simplu (…) Tata nu ne-ar fi vrut niciodată mirese. El ne-ar fi ținut lipite de el. A și zis că pentru el pragul bătrâneții este să devină bunic. (…) Eu sunt singură”, a declarat Eugenia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Văduva lui Vadim Tudor are pierderi de memorie

Fetele lui Vadim Tudor au mărturisit că mama lor, Doina, a fost infectată cu COVID-19, iar boala și-a lăsat amprente asupra ei. Doina Tudor ar avea pierderi de memorie după ce s-a îmbolnăvit de coronavirus. Lidia și Eugenia se gândesc mereu la mama lor, care suferă cumplit și acum după soțul ei.

„Noi n-am pus pe seama vârstei, că și eu am aceleași probleme. După ce am ieșit negative și a început perioada de recuperare, am început să avem pierderi de concentrare, să uităm lucruri, să obosim foarte repede. Am întrebat medicul și ne-a spus că din cauza lipsei de oxigenare a anumitor organe se întâmplă să existe și astfel de efecte adverse. Pe săptămână ce trece se ameliorează”, a spus Lidia Tudor, la Antena Stars.

Citeşte şi:

Mesajul lui Răzvan Fodor după 11 ani de căsnicie cu Irina. „Eu sufăr fără nevastă-mea, sufăr ca un câine”

Cine este Viviana Sposub, noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Ce se întâmplă între Alexandra Stan și soțul ei, după căsătoria secretă. Emanuel a șters toate imaginile cu artista de pe contul de socializare

PARTENERI - GSP.RO Cine este nașul Simonei Halep. E cunoscut drept „Regele Nopţilor Albe”, cu ce se ocupă

Playtech.ro WOW! Cum s-a îmbrăcat Loredana Groza la cununia Simonei Halep cu Toni Iuruc. Sigur nu te așteptai la asta

Observatornews.ro Un bebeluș de doar două luni a murit în agonie, după ce medicii au uitat un ac în corpul său, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2021. Balanțele au nevoie de stabilitate, nu de situații pe care să le controleze deplin

Știrileprotv.ro Prețul fabulos cu care se vinde la noi noul iPhone13, cu tot cu TVA. Care sunt funcțiile inovative ale telefonului Apple

Telekomsport VIDEO | Gică Hagi şi Simona Halep, momentul serii. Toţi s-au oprit să-i admire. EXCLUSIV

PUBLICITATE Igiena intimă este o prioritate - care sunt pașii pentru o îngrijire corectă