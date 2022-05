Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt căsătoriți din anul 2010 și împreună au două fetițe superbe. Recent, după 12 ani de căsnicie, cei doi au decis să pună punct și fiecare să o ia pe drumul său. Designerul a fost rezervat în declarații, în timp ce artista a postat un mesaj în care a vorbit despre decizia pe care a luat-o.

Se pare că niciunul nu suferă în urma despărțirii, iar fiecare își vede de activitatea sa profesională. Faptul că trece printr-un divorț nu a fost un impediment pentru Alina Sorescu să se implice și mai mult în proiectele pe care le are. Recent, ea a postat pe rețelele de socializare că filmează un nou videoclip într-un cadru de poveste. „În curând”, a fost mesajul vedetei.

Cât costă cursurile la școala de muzică a Alinei Sorescu

Artista este coordonator al trupei de copii „Picii lu Soreasca”, alături de care a filmat în cursul zilei de vineri. Alina Sorescu deține o școală de muzică pentru copii și este foarte implicată în acest proiect.

„În 2011 am lansat Atelierul meu de Muzică și Prezență Scenică pentru Copii. Am evoluat treptat, am devenit un reper în lumea celor mici, așa că trupa mea s-a definit tot mai mult și se cheamă acum „Picii lu’ Soreasca”. Alături de mine la cursuri și pe scenă, picii mei devin artiști, implicit capătă încredere în ei și ajung să se simtă în lumina reflectoarelor ca acasă. Iubesc copiii și începând și eu însămi să cânt de mică, am ajuns să fac din sala de repetiții un spațiu vesel și creativ pentru cursanții mei. Susțin personal fiecare sedință în parte și pun în aplicare propria metodă, îmbogățită în anii petrecuți pe scenă. La cursurile mele cei mici își dezvoltă talentul muzical, învață să dobândească prezență scenică și devină dezinvolți în fața publicului. Susțin spectacole alături de picii mei, înregistrăm împreună cântece, filmăm videoclipuri și suntem în permanență invitați la emisiuni tv”, spune cântăreața despre proiectul ei.

Cursurile se adresează copiilor cu vârste între 4 ani împliniți și 10 ani. Pentru copiii admiși costul este de 1000 ron/ luna (8 sedinte), iar taxa de înscriere este de 200 ron/copil.

Alina Sorescu a confirmat divorțul de Alexandru Ciucu

Oficial, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu mai formează un cuplu și va fi o chestiune de timp până când vor fi liberi și în acte. Artista mărturisit că actele de divorț au fost depuse la începutul acestui an. De asemenea, Alexandru a intentat o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor la el până la soluționarea în instanță a procesului de divorț.

„Dragii mei, nu voiam să comentez pentru că, așa cum știți cu toții, am fost încă de copil un om discret, cu un parcurs serios și m-am ținut departe de scandaluri. Având în vedere că au apărut informații eronate în presă, este nevoie să fac o precizare. La începutul anului am introdus acțiunea de divorț, iar în cadrul acestui proces soțul meu a intentat acum o ordonanță președințială, în care cere domiciliul fetițelor noastre la el până la soluționarea în instanță a procesului. Voi face tot posibilul să îmi protejez fetițele, să muncesc pentru a le crește și să le educ armonios, ca și până acum. Le mulțumesc părinților mei care sunt alături de mine și tuturor celor care în aceste zile mi-au trimis mesaje de încurajare”, a fost mesajul transmis de Alina Sorescu pe rețelele de socializare.

