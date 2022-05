Alexandru Ciucu, proces împotriva Alinei Sorescu, mama copiilor lui. Cei doi ajung în fața judecătorilor

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu vor ajunge în fața judecătorilor în curând. Designerul a cerut o ordonanță preşedinţială. Acțiunea, depusă pe 12 aprilie 2022 la Judecătorie, este susținută în fața unui complet care se exprimă pe materia ”minori și familie”, scrie Fanatik.

Nu sunt informații legate de divorțul celor doi, însă emiterea unei ordonanțe preşedinţiale e o procedură prin care se stabilește un posibil program de vizitare al copiilor pe care îi are un cuplu aflat în divorț în cazul în care părțile nu se înțeleg asupra acestui aspect.

Prin procesul deschis la Judecătoria Buftea, se pare că Alexandru Ciucu își dorește ca Alina Sorescu să respecte anumite chestiuni legate de împărțirea custodiei fetițelor și a programului de vizitare. Conform documentului obținut de Libertatea, procesul are loc pe secția civilă, Alexandru Ciucu e reclamantul, iar Alina Sorescu e pârât, după cum se vede în captura foto.

Contactat de fanatik.ro, Alexandru Ciucu nu a dorit să comenteze subiectul. „Nu am nimic de declarat, aș dori să mă înțelegeți si să terminăm conversația acum”, a spus el.

Zvonuri despre divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu

Acum un an de zile, în mai 2021, s-a speculat că cei doi ar divorța. „Nu se pune problema de așa ceva!”, a spus Alexandru Ciucu pentru redactia.ro. În plus, acum un an, Alexandru Ciucu a apărut pe străzile din București în compania unei femei, alta decât soția. Au apărut imediat zvonuri cum că designerul o înșală pe Alina Sorescu.

La vremea respectivă, ea a fost nvitată în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV, iar prezentatorul Cristi Brancu a întrebat-o despre speculațiile apărute în care protagonist este Alexandru Ciucu, soțul ei.

Cântăreața a fost foarte discretă în declarații. „Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine”, a spus la Prima TV Alina Sorescu, conform click.ro.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt căsătoriți din 2010 și au împreună două fetițe.

