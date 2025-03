În vârstă de 66 de ani, Gigi Becali deține o avere impresionantă și mai multe afaceri. Totodată, aceasta a ieșit la pensie și, mai nou, e și parlamentar din partea partidului AUR. Invitat în emisiunea „Culisele Sportului”, omul de afaceri a spus că a mers de 3-4 ori la Parlament în luna decembrie, iar în perioada pe care a petrecut-o în calitate de demnitar are deja de încasat 10.000 de lei. Totodată, lună de lună, el primește o pensie de aproximativ 3.000 de euro.

„Le-am zis: «Ce-mi dați, bă, atâția bani?». Bani mulți! Zeci de mii, nici nu știu. Zeci de mii de lei, mii de euro! Ce înseamnă asta? Ce să fac eu cu atâția bani? Nu vreau bani de la Parlament, așa că am angajat câțiva, ca să le dau banii lor. Prea mulți bani!

În decembrie, m-am dus de vreo 3-4 ori la Parlament: «Domne, trebuie să treci la casă să ridici niște bani». «Ce bani, mă?». «Vreo 10.000 de lei!». «Cum 10.000 de lei?». Iau și pensie vreo 2.000 de euro, mai am și pensie de urmaș de la tata… Iau vreo 3.000 de euro degeaba, pentru care nu am muncit. Și acum o să mai primesc și pensie de deputat”, a spus Gigi Becali în ianuarie pentru ProSport, la Culisele Fotbalului.

Ce avere are Gigi Becali

Gigi Becali are o avere estimată la 100 de milioane de euro. În anul 2024, acesta a depus declarația de avere, în contextul în care a candidat din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de senator, și așa s-a aflat ce bani, terenuri, afaceri și case deține.

Pensia sa a fost, în anul fiscal 2023, net, anual, de 71.666 de lei. În bănci, Gigi Becali are 560.000 de lei. Cele mai mari resurse sunt „promisiuni de vânzare cumpărare de la persoană juridică”: în total, acestea însumează 30 de milioane de euro. Latifundiarul și-a împrumutat firmele, inclusiv FCSB, cu un total de 45 de milioane de euro. „Un văr primar” a primit două milioane de euro, Horia Culescu, unul dintre finii săi, 8,5 milioane de euro, iar FCSB – aproape 10, scrie Gazeta Sporturilor.

Becali are peste 15 hectare de teren în Ilfov, cele mai multe intravilan + 7 hectare de baltă, tot în Ilfov. Patronul celor de la FCSB are 90 de hectare în intravilanul și extravilanul Piteștiului și 50 de hectare în Vâlcea. Acesta mai deține o casă în Voluntari și una în Iași. Are 4 Mercedesuri, două Land Rover și un Bentley.

