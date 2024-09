În vârstă de 78 de ani, Ilie Năstase a dezvăluit în luna august a acestui an, când s-au împlinit 50 de ani de când a devenit primul număr unu mondial în tenis, că primește de la statul român lunar o pensie de 1.435 de lei pe lună.

Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună. Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic… Dar dacă tot dau la alţii şi dau serios pensiile astea speciale… L-am auzit pe unul care spunea că «am eu pensie specială» … Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu’ sunt? Cât or primi ăia?”, a spus Ilie Năstase, conform Agerpres.

Acum, după recalcularea pensiilor, Ilie Năstase primește aceeași bani de la statul român. „1435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei”, a declarat Ilie Năstase pentru sportpesurse.ro.

Ilie Năstase: „Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță”

„Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin! Am optat să primesc pensia pe card, așa că nu am nicio treabă cu poștașul pe partea asta. E adevărat că am gradul de general, pe care l-am primit, repet a mia oară, la modul de distincție extraordinară. La superlativ, iar gradul nu a fost și nu este nici azi urmat de plata vreunor drepturi financiare”, a mai explicat el.

Recomandări Topul județelor cu cele mai multe accidente în care au fost implicate trotinete electrice: 24 de morți și sute de răniți, în trei ani

„Ce mai încolo și încoace, sunt un general cu o pensie de 1435. Înseamnă că atât merit!”, a încheiat Ilie Năstase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Ilie Năstase e la a cincea căsătorie

Ilie Năstase e căsătorit de câțiva ani cu Ioana Simion. Recent, au apărut zvonuri conform cărora Ilie Năstase și soția sa, Ioana, ar fi ajuns la divorț, însă fostul tenismen a decis să pună capăt speculațiilor și să clarifice situația. Deși au existat probleme în relația lor în trecut, Ilie Năstase a declarat că, în prezent, el și Ioana sunt bine și neagă categoric zvonurile despre o posibilă separare.

Cei doi s-au căsătorit în urmă cu cinci ani și au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări de-a lungul relației. În urmă cu patru ani, Ioana a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța, însă cuplul a decis să rămână împreună. După apariția zvonurilor recente despre un nou divorț, Ilie Năstase a subliniat că nu s-a pus problema unei separări oficiale. „Noi suntem bine, ținta este soția mea și numai ea. Numai în ea dau tot timpul, de ce nu dau în mine, că eu sunt bărbat?

Recomandări Mircea Geoană și Marcel Ciolacu sunt favoriți să intre în turul al doilea la alegerile prezidențiale, conform unui sondaj INSCOP. Nicolae Ciucă, depășit de Lasconi, Șoșoacă și Simion

Ea e femeie, are familie, ce au cu ea? Nu înțeleg, pe asta nu o înțeleg. Stăm și vorbim și noi seara și nu înțeleg cine face campania asta de denigrare a ei, că nu înțeleg. Are și ea copil, are nepoțică, are soră, are mamă, se uită și ele la televizor. Aș face plângere la poliție dacă aș ști cine e, că eu cu ea suntem o familie”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News