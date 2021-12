Larisa Drăgulescu mărturisește că a reușit să facă o avere de două milioane de euro, după ce a fost dansatoare în cluburi de noapte și mai nou are un contract cu o platformă destinată adulților. Fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu are două joburi.

Ea ziua este funcționar administrativ, la o firmă de petrol, din Reșița, iar seara are o colaborare cu un site de adulți, unde postează fotografii și filmulețe, în care apare în ipostaze sexy, fanii plătind ca să o vadă.

„Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar. Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară «la muncă» înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine. Mi-am schimbat des look-ul pentru a fi pe placul lor”, a declarat ea recent la PRO TV.

Larisa Drăgulescu vrea să își schimbe implanturile mamare

După ce a mărturisit că ajungea să facă și 50.000 de euro pe lună, Larisa Drăgulescu știe ce planuri are cu o parte din bani. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu își dorește să își schimbe implanturile mamare. Ea vrea să aibă sâni mult mai mari și este hotărâtă să meargă din nou să se opereze.

„Vreau să îmi schimb implanturile mamare, vreau un bust mai mare, mai ferm. Implanturile pe care le am acum au 350 ml, dimensiunea bustului este de 90 cm, port cupă D la sutien. Vreau însă implanturi mamare mai mari, de 500 ml, la fiecare sân”, a declarat fosta soție a marelui sportiv Marian Drăgulescu pentru Playtech.

