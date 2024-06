Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au încheiat oficial căsătoria la sfârșitul anului 2022, după trei ani de conflicte și procese. Cuplul și-a jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu în 2015, dar după patru ani de la acel moment au decis să se despartă. În prezent, ambii și-au refăcut viața sentimentală.

Viața tumultuoasă a lui Gabi Bădălău continuă, în special după despărțirea de Bianca Drăgușanu. Dorul de copii îl afectează profund, iar acesta a fost un subiect de discuție în podcastul „Ameritat cu Nasrin”. Invitat în emisiune, Bădălău și-a deschis sufletul, vorbind despre cei mai importanți oameni din viața lui – cei doi băieți.

El nu a evitat să discute și despre tensiunile persistente dintre el și Claudia Pătrășcanu. Gabi a dezvăluit că artista refuză să-i ofere procură pentru a putea duce băieții în vacanțe, un aspect care complică și mai mult relația lor.

„O situație foarte tensionată! Inclusiv astăzi vorbeam să ne dăm procuri pentru că urmează vacanțele de vară cu copiii și să ne dăm procuri. Ea nu-mi dă nici măcar procuri să plec cu copiii, nu am dialog cu ea de niciun fel. Adică dacă eu o sun, nu-mi răspunde.

Referitor la copii, să știi că eu sunt implicat total în creșterea, în educația lor, din punct de vedere financiar mă ocup exclusiv de tot. Nici nu vreau să mă justific acum ce relație am eu cu copiii, că ea poate să zică ce vrea ea. Pentru mine copiii sunt cei mai importanți și eu tot ce fac, fac pentru ei. Avem o relație minunată!

Sper să-mi dea procură, că își doresc copiii să plecăm în vacanțele astea în vară, sunt implicat cât pot de mult în toate activitățile lor”, a dezvăluit Gabi Bădălău, în podcastul lui Nasrin Ameri.

Afaceristul Gabi Bădălău și-a refăcut rapid viața amoroasă, iar fosta sa soție, Claudia Pătrășcanu, este acum într-o relație cu un bărbat din Constanța. Recent, Gabi Bădălău a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre viața amoroasă a fostei sale soții. El a dezvăluit că Claudia și-a prezentat noul partener celor doi copii ai lor.

„E la Constanța, fac 3 ore dus, 3 ore întors, adică de-asta am și eu fosta și mă tot rog de ea și i-am pus tot la dispoziție să vină la București, să-i iau o casă cum vrea ea, nici eu să nu pot s-o vând, nici ea să nu poată s-o vândă. Să aibă o anumită siguranță, unde eu să plătesc bone, mașină, activitățile extrașcolare ale copiilor, școlile private, doar să am copiii mai aproape, să fiu implicat în viața lor (…)

Și nu am reușit, probabil, ea are o relație acolo cu un domn din Constanța și probabil și ăsta e un impediment pentru care ea nu vrea să facă pasul să se mute în București”, a spus Gabi Bădălău.

Nasrin Ameri a întrebat: „Copiii tăi, dacă îmi permiți să te întreb, l-au cunoscut?”

„Da, da! Din câte am aflat, acel tip e un tip foarte OK, care se poartă civilizat cu Claudia și cu copiii. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc, nu l-am cunoscut, mi se pare OK ca să știu copiii mei în preajma cărui bărbat stau”, a mai spus omul de afaceri.

