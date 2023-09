De câteva luni, Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Victor Vlad Cornea, un tânăr jucător de tenis. Cântăreața este foarte fericită alături de el și l-a prezentat chiar și fetițelor sale. Momentan, Săndel Bălan nu l-a cunoscut pe iubitul fiicei sale, însă a ținut să precizeze că este foarte mândru de ea și i-a transmis că o iubește.

Tatăl Andreei Bălan vine în București să își petreacă ziua de naștere alături de soția lui, dar și de cele două nepoțele, Ella și Clara. Săndel Bălan nu știe dacă va avea loc și o întâlnire cu iubitul fiicei sale.

„Pe actualul ei iubit nu l-am văzut niciodată, nu-mi dau cu părerea despre el. Îi spun fiicei mele doar atât: «Tata te iubește mult și este mândru de tine în fiecare clipă!».

Voi petrece ziua mea de naștere la București, plec acum de la Ploiești, serbez cu soția, cu nepoatele, cu cine mai e pe acasă. Dacă vine și iubitul Andreei? Nu știu, nu vreau să comentez”, a declarat Săndel Bălan pentru playtech.ro.

Tatăl cântăreței își aduce aminte că atunci când era în turneu cu trupa Andre, el își sărbătorea ziua de naștere cu șampanie și artificii. Andreea Bălan nu uită niciodată de ziua de naștere a părintelui său, astfel că în fiecare an îi oferă câte un cadou.

„De ziua mea, când eram cu Andree, în turnee, mă serbam cu șampanie și cu artificii, la câte un restaurant, și cu tatăl Andreei Antonescu. Andreea îmi oferă mereu cadouri, dar este secret ce îmi dă”, a dezvăluit Săndel Bălan.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea

Invitată la emisiunea prezentată de Dan Capatos la Antena Stars, cântăreața care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!” a vorbit deschis despre relația cu tânărul jucător de tenis. Andreea Bălan a povestit în cadrul emisiunii cum l-a cunoscut pe Victor Vlad Cornea, dar și cum a început povestea lor de dragoste.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo două minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1,5 milioane (n.r. – de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram, că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială».

Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan la „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

