La doar o săptămână de la despărţirea oficială de Victor Slav, în anul 2018, Bianca Drăguşanu se afișa cu Tristan Tate. La momentul respectiv nu se știau prea multe despre fostul partener al vedetei, iar ea susținea că l-a cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni. S-au îndrăgostit la prima vedere și au format un cuplu timp de câteva luni.

Bianca Drăgușanu era foarte încântată de relația cu Tristan Tate și spunea: „Da, sunt bine păzită, mi-am asigurat spatele. (…) S-a întâmplat că ne-am cunoscut prin nişte prieteni comuni şi el a îndrăznit să mă abordeze, tocmai datorită faptului că nu ştia cine sunt. (…) Nu aş putea să definesc ce mi se întâmplă acum, aş putea spune un singur lucru: frumos. S-a întâmplat că a avut curajul să mă abordeze. (…) Mi s-a părut foarte amuzant, în momentul în care m-a întrebat câţi ani am, cu ce mă ocup, l-am întrebat dacă chiar nu ştie cine sunt. (…) El a văzut apoi Instagramul meu, a văzut că am un copil, că lucrez în televiziune. M-a întrebat dacă sunt într-o relaţie şi i-am spus că este complicat. Eu i-am spus, nu l-am minţit. I-am zis exact lucrurile cum sunt. (…) Ne-am dat seama că avem mai mulţi prieteni comuni, am luat cina în oraş şi acolo am fost surprinşi”.

„De atunci ne-am promis că o să fim civilizaţi şi nu o să mai vorbim unul de altul”

Fosta soție a lui Victor Slav declara în emisiunea lui Dan Capatos, „Xtra Night Show”, că era fericită alături de Tristan Tate, chiar dacă relația lor nu era întotdeauna lapte și miere. „Relația mea cu Tristan Tate nu este una perfectă, viața în cazul nostru are și suișuri, și coborâșuri, nu este deloc roz, dar, în acest moment, după trei luni de iubire, pot spune că sunt fericită. Îmi merge bine pe toate planurile”, spunea fosta soție a lui Victor Slav.

După doar câteva luni de iubire, cei doi au decis să pună punct relației. Bianca Drăgușanu și Tristan Tate s-au certat la vremea respectivă în fața unui restaurant din Capitală, unde s-au și despărțit. „Da, la un restaurant ne-am despărţit, aşa e. Înainte să ne despărţim, am avut discuţii, pentru mine era premeditată asta cu despărţirea, la modul… nu a fost prima oară. Am avut discuţii. Tot i-am zis că nu mă regăsesc, nu mă recunosc, nu mă face fericită, nu îmi mai place. De atunci ne-am promis că o să fim civilizaţi şi nu o să mai vorbim unul de altul”, declara Bianca pentru Spynews.

„Era campion la kickboxing, dar nu era genul care să bată femei”

În vara anului trecut, atunci când Bianca Drăgușanu era deja într-o relație cu Gabi Bădălău, ea a vorbit despre cum era Tristan Tate când l-a cunoscut. Fosta soție a lui Victor Slav spunea că acesta nu era un băiat rău.

„Tristan era prea… copil. Nu era băiat rău, nu a fost niciodată violent cu mine și, totuși, era campion la kickboxing, dar nu era genul care să bată femei. Ne-am despărțit pentru că aveam interese diferite, dar el este un om cu suflet foarte bun”, a precizat Bianca Drăgușanu pentru Fanatik.

Vedeta a mărturisit la un moment dat că regretă relația pe care a avut-o cu Tristan Tate, moment în care acesta a răbufnit. „Relație? Ce relație? Am avut o singură iubită în 2018 și nu este ea aceasta”, a spus Tristan la vremea respectivă.

Și a continuat făcând declarații pentru Cancan: „Am avut tunsori care au rezistat mai mult decât relația mea cu Bianca.”

Tristan Tate a jignit femeile cu care a fost într-o relație și a făcut o postare pe rețelele de socializare care o viza pe Bianca Drăgușanu. „Femeile cu care obișnuiam să mă întâlnesc sunt acum dolofane și au copii din flori, ori sunt prea bătrâne pentru mine, pentru a mă face să mă căsătoresc cu ele”, spunea fostul iubit al vedetei.

Frații Andrew și Tristan Tate au fost reținuți pentru 24 de ore

Tristan și Andrew Tate au fost duși joi la audieri, la sediul DIICOT, suspectați de constituire de grup infracțional organizat care folosea fete pentru clipuri destinate adulților, potrivit informațiilor Libertatea.

Cei doi frați britanici au fost reținuți pentru 24 de ore.

