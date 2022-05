Florian Munteanu face parte din distribuția serialului „Vikingii: Valhalla”, difuzat pe Netflix. El va apărea în sezonul 3 și va interpreta rolul generalului bizantin Georgios Maniakes (secolul XI), care va conduce o revoltă împotriva lui Constantin al IX-lea Monomahul, împărat al Imperiului Roman de Răsărit, scrie protv.ro.

„Sunt foarte mândru că fac parte dintr-un serial grozav, cu o distribuție remarcabilă care se întâmplă să fie una dintre preferatele mele din ultimii ani (…) Interpretarea unor roluri mai emoționale și dramatice a fost întotdeauna un obiectiv principal. Ajungem acolo. Super entuziasmat pentru acesta”, a transmis Florian Munteanu pe Instagram.

Cine e Florian Munteanu

Florian Munteanu are 31 de ani este boxer și trăiește în Germania. Pe lângă cariera lui în sport, el a cunoscut celebritatea și la Hollywood. Succesul lui Florian Munteanu nu a venit peste noapte şi nici nu a fost un drum simplu. „Nu ştiu dacă oricine este făcut psihic pentru treaba asta. Până la 14 ani am făcut 6-7 sporturi în acelaşi timp: fotbal, baschet, box, handbal, înot, tenis. La 14-15 ani a trebuit să decid cu ce vreau să rămân. Am decis să rămân cu handbalul şi boxul. Tatăl meu a decis să mă ducă şi la sală pentru a-mi dezvolta musculatura. Apoi am renunţat la handbal şi am rămas cu boxul şi fitnesul. De când am 18 ani, acum am 27, mă antrenez zilnic două ore. Devine ca un drog. Odată ce ai început, nu te mai poţi opri”, a declarat pugilistul poreclit „Big Nasty” în anul 2018.

După ani de antrenamente, după ce a petrecut jumătate de an în Australia, după mai multe vizite în America, el avea să îl cunoască pe cel care l-a descoperit cu adevărat, cel care avea să îi pună acolo unde merită şi unde îi este locul: „În 2016 l-am cunoscut prima dată pe Eduard Irimia. Atunci am zis la revedere visului de a face box şi am rămas cu actoria. Am început să fac primele mele proiecte pe cinematografie, în Germania, unde locuiesc. Eduard Irimia, când m-a văzut prima dată, mi-a zis că eu nu sunt făcut pentru box, ci pentru mai mult. Mi-a spus direct că eu sunt făcut pentru film: după cum arăt, după cum vorbesc”.

Florian Munteanu a jucat în „Creed 2”, „Shang-Chi și Legenda celor zece inele”.

