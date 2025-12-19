Întrebat de NBC News despre posibilitatea unui război în Venezuela, liderul republican de la Casa Albă a răspuns: „Nu exclud, nu”.

Această declarație vine după ce Trump a ordonat marți blocarea tuturor petrolierelor aflate pe lista de sancțiuni a Statelor Unite și care acostează în Venezuela. Anterior, Marina americană a confiscat o astfel de navă cu tot cu încărcătura de petrol.

Donald Trump avertizează cu noi confiscări de petroliere

Trump a avertizat că astfel de confiscări vor continua: „Depinde. Dacă sunt suficient de nesăbuiți încât să continue să navigheze, vor fi duși într-unul din porturile noastre”.

Președintele american a refuzat să confirme dacă scopul final al strategiei sale privind Venezuela este răsturnarea regimului condus de Maduro, succesorul politic al fostului lider socialist Hugo Chavez. „El știe exact ce vreau. El știe mai bine decât oricine”, a spus Trump, referindu-se la Maduro.

Administrația Trump afirmă despre liderul regimului de la Caracas că se află la conducerea unui cartel de droguri care amenință securitatea națională a Statelor Unite.

Liderul de la Casa Albă acuză Venezuela că a luat petrolul Americii

Donald Trump a acuzat săptămâna aceasta Venezuela că a deposedat ilegal companiile petroliere americane de drepturile dobândite în această țară din nordul Americii de Sud. „Amintiți-vă că ne-au luat toate drepturile energetice. Ne-au luat tot petrolul nu cu mult timp în urmă. Îl vrem înapoi. L-au luat ilegal”, a reclamat președintele american într-un mesaj postat pe Truth Social.

Industria petrolieră venezueleană a fost naționalizată la 1 ianuarie 1976, în timpul primei președinții a lui Carlos Andres Perez, iar drepturile de explorare și exploatare a câmpurilor petroliere ale țării au fost rezervate companiei de stat Petróleos de Venezuela (PDVSA), al cincilea exportator de hidrocarburi din lume.

În 2007, liderul venezuelean de la acea vreme, Hugo Chavez, a modificat regulile aplicabile industriei petroliere pentru a obliga companiile străine să devină parteneri minoritari în PDVSA sau să se retragă din Venezuela.

Chevron operează în continuare în țara sud-americană

În pofida tensiunilor dintre Washington și Caracas, compania americană Chevron operează în Venezuela în parteneriat cu PDVSA, datorită unei licențe prin care Departamentul Trezoreriei de la Washington o exceptează de la sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva sectorului petrolier venezuelean, notează Agerpres.

Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a reamintit miercuri că Statele Unite au creat industria petrolieră a Venezuelei și a descris naționalizarea din 1976 drept „cel mai mare furt de avere și proprietate americană”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE