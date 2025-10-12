Marinela Chelaru a avut un mariaj de peste 40 de ani cu Adrian Cula. În timp ce actrița s-a bucurat de atenția publicului, soțul ei a stat departe de lumina reflectoarelor. În urmă cu șapte ani, bărbatul a acceptat invitația de a participa la un interviu la Antena Stars, unde a dezvăluit și meseria pe care o are. Acesta se ocupă cu instalații electrice și automatizări, un domeniu total diferit față de cel în care a activat Marinela Chelaru.

„Nu am considerat necesar că trebuie să apar alături de ea. Nu trebuie să o încurc eu. Mă ocup cu instalații electrice, automatizări”, a spus Adrian Cula.

Povestea de iubire dintre Marinela Chelaru și Adrian Cula

Marinela Chelaru l-a cunoscut pe Adrian Cula, partenerul ei de toată viața, în tinerețe, într-o perioadă în care își dorea să devină cântăreață. Actrița avea doar 20 de ani când s-a îndrăgostit de el. „Eu voiam să mă fac cântăreață, fiind mai tânără, mă duceam la cluburile astea de tineret.

M-am dus la un club undeva la Universitate, și acolo băieți mulți, fete (…) îmi plăcea să mă duc la cercurile de muzică, literatură, acolo l-am cunoscut. Nu m-am lăsat greu cucerită. Nu am făcut figuri. Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat”, dezvăluia actrița în interviu.

„Dacă e iubire… Nu pot să îl iei trei ani şi gata. Ce lege e asta, că după trei ani…? Eşti mai tânăr, nu ştii cum să gestionezi lucrurile. Pe parcurs te cunoşti mai mult. Sunt căsătorită de la 20 de ani. Am trecut şi noi, stai că nu a fost numai miere şi lapte, am trecut prin multe. Eu am fost cam zăpăcită.

Mi-am dorit foarte mult să am familie. Dragoste cu de-a sila nu poţi să faci. La început nu avem experienţă, e firesc să fie ciondăneli. Şi acum mai am crize. Numai că săracul mă suportă, e şi vârsta bineînţeles. El nu spune dacă e gelos. Eu sunt rea, eu sunt geloasă. El e introvertit.

Ştie ce are la uşă, nici nu ar avea de ce. Sunt convinsă că a văzut el care-i treaba. Când am făcut 25 de ani de căsătorie a fost aşa de frumos, m-a cerut încă o dată de nevastă. Am luat verighete atunci. Au fost prietenii aproape. Am avut multe momente bune”, a povesti Marinela Chelaru, la Antena Stars.

Au divorțat după câțiva ani

După câțiva ani de căsnicie, cei doi au ales să meargă pe căi separate. Marinela a recunoscut că s-au despărțit pentru că erau prea tineri, dar, în mod surprinzător, viața i-a adus din nou împreună. „Am trecut printr-un divorț cu el și ne-am împăcat din nou. Așa e dragostea! (…)

Înainte era mai mult respect, mai multă iubire, nu știu, se înțelegeau oamenii mult mai bine, nu făceau din țânțar-armăsar și mergeau înainte. (…) Mă crezi că nici nu mai știu? (n.r. – care a fost motivul divorțului de soț) (…) Ne certam, nu mai știu, ca în orice familie, înțelegi? Mie mi se părea groaznic, cum adică să-mi răspunzi tu mie, să vorbim, să ne certăm, la revedere, nu știu ce… dar nu chiar nu mai țin minte”, spunea ea.