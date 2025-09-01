Flavia Mihășan anunța anul trecut că ea și tatăl copiilor ei nu mai formează un cuplu. Se pare că după divorț aceasta și-a găsit liniștea și fericirea în brațele lui Andrei Ciobanu. Cei doi s-au afișat recent împreună, iar fanii au reacționat imediat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Anunțul divorțului de Marius i-a luat prin surprindere pe fanii vedetei. Nimeni nu se aștepta la asta.

„Noi am fost destul de onești și le-am spus că mami și tati au hotărât să nu mai fie un cuplu. Le-am spus că ne iubim în continuare, însă diferit; nu mai suntem împreună ca un cuplu, dar suntem tot o familie. Ei au rămas cu această idee, tot de familie. Noi am făcut cum am putut mai bine, pentru că erau mult prea mici pentru a le explica detalii. Mi se pare că cel mai bun lucru pentru copii este să aibă doi părinți fericiți, chiar dacă nu sunt împreună, dar măcar nu nefericiți”, spunea atunci Flavia Mihășan, pentru Spynews.ro.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Acum, Flavia a recunoscut că ea și comediantul sunt într-o relație, însă a preferat să nu dea prea multe detalii despre relația care acum este la început.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a spus vedeta pentru Cancan.ro.

De asemenea, cei doi au postat pe rețelele de socializare mai multe videoclipuri în care apar împreună. „În primul rând, habar nu aveam că voi sunteți împreună și mi se pare super tare”, „Sunteți frumoși foc!”, „Sunteți făcuți unul pentru celălalt”, au scris urmăritorii lor.