Cine este Minelli, artista care a dat lovitura cu piesa „Mariola”

De un real succes se bucură și „Touch me” – cântată de Antonia și compusă de Minelli. „Mi s-a părut că piesa asta i se potrivește de minune Antoniei, am gândit-o special pentru ea. Ador cum o cântă”, a povestit artista despre piesa ce se poate asculta deja și în Polonia și Bulgaria.

„Fire to my heart” este un alt hit compus de Minelli pentru Marco & Seba, care s-a bucurat de multe difuzări pe radio. Lista melodiilor semnate de artistă și care se bucură de succes pe radio continuă cu „Paradise” – PAX (Paradise Auxiliary) feat. Minelli, ce a fost licențiată în Rusia și CIS și cu „Addicted” – Sicktoy (lansată și în Turcia, Grecia, Cipru, Rusia și CIS). În spatele tuturor acestor piese difuzate zilnic la radio se află nimeni alta decât Minelli, talentata compozitoare care a muncit ani de zile să ajungă aici.

„Nu mi-a fost deloc ușor, am avut niște momente în viață când mă gândeam că nu o să mai fac muzică vreodată”, își amintește Minelli, care știe acum că nu poate să trăiască fără muzică.

Minelli a povestit cum a compus hitul „Mariola”: „Aveam avion dimineața la 7, nu îmi făcusem bagajul, era vreo 12 noaptea, eram pe lângă studio și chiar atunci am primit mesaj de la Quick. Întreba dacă vrea cineva să vină să lucreze la vreo piesă. Am ascultat mai multe instrumentale – mi-a atras atenția ceva care avea un fluier. Mi-a plăcut linia melodică, mi-a rămas în cap. La un moment dat, am zis DIN SENIN „ola, yo me llamo Mariola”. Și asta a fost. Am făcut apoi strofa, am compus versurile. Și oamenii din studio care o ascultau spuneau: să știi că piesa asta ARE CEVA.” Piesa „Mariola” are în prezent peste 8,5 milioane de vizualizări pe YouTube și s-a aflat pe locul 1 pe Shazam.

Despre Minelli

Minelli este cântăreață și compozitoare. S-a născut în Slobozia, a făcut parte din trupa Wasabi și apoi și-a continuat ascensiunea ca artist și compozitor. Printre cele mai cunoscute piese compuse de ea se numără „Touch me” pentru Antonia, „Addicted” pentru Sicktoy sau „Fire to my heart” pentru Marco & Seba.

