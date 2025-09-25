Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum. Indiferent de trăiri… există un lucru în comun – aceștia se țin de mână și transformă imposibilul în posibil, găsindu-și forța în doi! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România! Show-ul este aproape de startul filmărilor, în Malta și va putea fi urmărit la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea sunt gata să fie puse la cele mai surprinzătoare probe.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică participă la Power Couple România – sezonul 3

Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa este decisă să demonstreze că poate trece cu grație și încredere peste orice îi va sta în cale! Nu va fi singură, ci-l va avea alături pe soțul ei, actorul Răzvan Bănică.

„Power Couple este mai mult decât un show TV. Este o experiență complexă care reușește să îți reamintească faptul că bucuria jocului nu ar trebui să dispară niciodată din sufletul unui adult, chiar dacă provocările competiției te scot de cele mai multe ori din zona de confort. Însă, oricât ar fi de greu, aici nu ești niciodată singur! Fiindcă în orice încercare, «La bine și la greu», ai mereu lângă tine un «supererou»: persoana iubită!”, declară Răzvan.

De cealaltă parte, Sandra adaugă: „A venit momentul să spunem «DA» acestei experiențe pe care o așteptăm cu emoție și nerăbdare! Ne propunem să înfruntăm fiecare probă cu încredere, deși necunoscutul care ne va întâmpina în Malta, ne activează încă de pe acum adrenalina… Ne dorim ca «Power Couple» să devină o poveste pe care nu o vom uita niciodată! Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și «La bine și la greu»!”

Dilinca și Mădălin Șerban participă la Power Couple România – sezonul 3

Unii dintre cei mai cunoscuți creatori din conținut din țară, cu cifre impresionante în mediul online, Dilinca și Mădălin Șerban formează un cuplu de aproape 4 ani și vor să-și facă noi amintiri împreună. „Am acceptat provocarea pentru că îmi doresc să bat monotonia și să văd cu adevărat de ce suntem în stare, ca și cuplu! Concursul cred că o sa fie super tare, super greu, aștept să văd probele și, sunt sigur că nu vom dezamăgi! Aștept să îmi cunosc limitele!”, mărturisește el, completat de Dilinca: „Am acceptat provocarea competiției deoarece îmi doresc să încerc ceva nou și vreau să văd de ce sunt în stare. Îmi place aventura și sunt sigură că Power Couple va fi o experiență de neuitat. Mă aștept să ies mai puternică din această competiție, totodată cred că și relația noastră va ajunge la următorul nivel. Abia aștept să văd ce ne-a pregătit acest show: 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum”.

ADDA și Cătălin Rizea participă la Power Couple România – sezonul 3

O artistă cunoscută și iubită de toată lumea, cu piese care au ocupat primele locuri în topuri și un manager artistic, recunoscut pentru talentul său în bucătărie – ADDA și Cătălin Rizea. Cei doi formează un cuplu extrem de îndrăgit, iar acum sunt deciși să meargă până la capăt în această aventură.

„Cred că am acceptat invitația, după un pahar de Aperol sau 3! Și după insistențele lui Cătălin, care îmi spunea întruna : «Sigur o să poți! Că ești puternică!» E un show care îmi place la maximum. M-am uitat la aproape toate episoadele din sezonul 2 și îmi imaginam cum ar fi să fiu și eu cu husband acolo. Cu toate că mă atrăgea tare, în același timp am zis mereu că e un show destul de greu și solicitant, cu adrenalină care provoacă dependență și dacă privești. O să revin cu altă declarație după ce o să trăiesc experiența PE BUNE! Eu sincer îmi propun să mă distrez cu Cătălin și să ne facem amintiri unice pe care să le povestim nepoților, cu dramatism în glas! Iar ei să zică: «Wow, bunicu a născut la proba au,mami și bunica nu s-a curentat când a reparat o priză, la 1793652 de metri de la sol» (râde). E o șansă unică în viață să trăiești așa ceva și sper să facem față cu brio și să ne bucurăm de tot ce înseamnă Power Couple!”, mărturisește artista.

Soțul ei a ținut să precizeze: „Power Couple este una dintre cele mai tari emisiuni și normal că mi-am dorit mult să fac parte din acest proiect! Sper să ne bucurăm de cât mai multe etape din experiența asta și sunt sigur că o să ne distrăm la maximum. Abia aștept să văd probele și să ne urmăriți așa cum suntem noi, sinceri, nebuni și cu multă dragoste!”

Andrei Niculae și Claudia participă la Power Couple România – sezonul 3

O voce recunoscută de către toți ascultătorii de radio, Andrei Niculae face parte dintre cei care dau trezirea matinalilor cu energia și starea lui de bine. Acum le va îmbina, alături de partenera lui, Claudia, cu care are o relație de 6 ani și alături de care este convins că poate face orice își pune în minte.

„Cred că, mental, toți visăm să avem ocazia de a accepta această provocare, în momentul în care urmărim emisiunea de pe canapea, alături de partenerii noștri și ne întrebăm «cum ar fi să?». Cred că participarea la Power Couple este o ocazie unică, iar așteptările mele sunt să reușim să obținem punctaj maximum la toate probele și întreaga țară să vadă că suntem un power couple”, spune Andrei, în timp ce iubita lui a precizat: „Am acceptat această provocare cu emoții și entuziasm. Eu simt că noi formăm în viața reală un power couple, așa că este ocazia perfectă să arătăm asta, într-un reality show. Mă aștept să oferim tot ce avem mai bun în competiție, dar să ne și distrăm pe parcurs și să ne bucurăm de fiecare moment”.

Cătălin Zmărăndescu și Luiza participă la Power Couple România – sezonul 3

Cunoscut pentru realizările sale sportive, dar și pentru participările în diferite reality show-uri, Cătălin Zmărăndescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori de arte marțiale de contact din România! De această dată, pleacă la drum într-o luptă, alături de soția lui, Luiza, care îi este aproape de 11 ani.

„Sunt obișnuit cu provocările și competițiile care mă scot din zona de confort, însă, de această dată, este o premieră și pentru mine – intru în joc alături de soția mea. Toată viața am fost pe cont propriu în drumul către victorii, știind că ea îmi este aproape, însă acum suntem împreună. Am acceptat participarea în Power Couple pentru că am simțit că este modul în care putem demonstra că atunci când suntem amândoi, putem depăși orice obstacol. Să înceapă competiția!”, mărturisește el.

Aflată întâia dată într-un show, Luiza spune: „Power Couple a venit de nicăieri în viața noastră și am acceptat provocarea, fără să stăm mult pe gânduri. Abia apoi am realizat ce va urma, iar acum entuziasmul și curiozitatea sunt la cote înalte. Recunosc, sentimentele pe care le încerc sunt atipice. În general, când Cătălin se pregătea de o provocare asemănătoare, eu mă gândeam la cum voi face totul acasă, în lipsa lui. Acum, suntem amândoi gata de plecare, ne asigurăm că cei mici vor fi bine și abia așteptăm să vedem cum ne vom descurca”.

NiCK NND și Cătălina Marin participă la Power Couple România – sezonul 3

Unele dintre piesele lansate de el în industria muzicală sunt fredonate de ani de zile, iar în prezent rămâne unul dintre artiștii cunoscuți ai țării: el este NiCK NND. Obișnuit cu prezența în formatele de televiziune, vine de această dată alături de soția lui, Cătălina Marin, cu care are o relație de peste 30 de ani, dintre care de 19 sunt căsătoriți, într-o aventură cum nu au mai trăit.

„Am acceptat provocarea pentru a îmi învinge anumite frici și pentru a vedea cât de bine putem lucra în echipă, sub presiune. Sper să ne găsim echilibrul, atât fizic, cât și mental, pentru a putea lua cele mai potrivite decizii în momentele dificile prin care, cu siguranță, urmează să trecem în cadrul show-ului. Mă aștept să fim «noi»”, declară NiCK.

Cătălina spune: „În cei 33 de ani împreună, am trecut prin multe provocări, iar, de când a apărut primul sezon, mi-am dorit să trăim și noi această experiență. Am acceptat provocarea ca pe o nouă aventură plină de emoții, adrenalină și distracție. Ne dorim să fim unul pentru altul sprijin, să comunicăm deschis, să ne susținem în momentele dificile și să ne distrăm în același timp. Vrem să creștem împreună, să învățăm să colaborăm sub presiune și să construim amintiri unice în această experiență”.

Mitzuu și Ariana participă la Power Couple România – sezonul 3

Urmăriți, apreciați și iubiți de tânăra generație, Mitzuu și Ariana reușesc să aducă în mediul online un conținut fresh și extrem de apreciat! El, creator de conținut, ea, youtuber, împreună, siguri că au ceea ce le trebuie pentru a reuși în competiție, după peste 5 ani de relație. „Power Couple? Așa ne simțim deseori pentru că avem chiar multe lucruri în comun, zicem noi, și am vrut să vedem dacă noi chiar suntem sau nu, un power couple. Din acest motiv, am zis să ne învingem fricile și să ne cunoaștem cât mai bine în acest show. Doamne ajută să ne mișcăm binișor, măcar, și să ne simțim bine pentru că dacă facem asta, sigur o să fie un parcurs bun!”, zice Mitzuu.

De cealaltă parte, Ariana a mai adăugat: „Am fost speriați amândoi inițial, ce-i drept, dar chiar ne-am dorit să vedem cum este o emisiune la TV, mai ales Power Couple care, considerăm că ni se potrivește bine, având în vedere cât de multe provocari crazy facem și noi. Deci, nu avem decât să ne simțim bine, să ne concentrăm și, doamne ajută, să fie un parcurs în emisiune cât mai bun”.

Marius Urzică și Simona participă la Power Couple România – sezonul 3

A scris istorie cu performanțele lui sportive, reușind să aducă aurul olimpic la cal cu mânere, iar în prezent pregătește noile generații, fiind antrenor de gimnastică. Marius Urzică și soția lui, Simona, formează un cuplu de peste 18 ani, dintre care de 15 sunt căsătoriți, iar acum vor avea parte de prima lor participare împreună într-un format TV.

„Am acceptat să particip la Power Couple pentru că mi-am dorit să trăim o experiență diferită, care să ne provoace și să ne testeze ca şi cuplu. Nu am așteptări, vreau doar să mă bucur de tot ce vom trăim acolo și să demonstrez, în fața noastră și a celorlalți, că împreună putem trece peste orice”, menționează Marius, completat de soția lui: „Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul și încurajarea copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să îmi creez așteptări, îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, de ce nu, să descoperim lucruri noi despre noi, ca și cuplu şi să ne învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”.

Oase și Maria participă la Power Couple România – sezonul 3

Lista participanților este completată de creatorul de conținut, Oase, cunoscut pentru capacitatea lui de a mearge până la capăt într-un format TV și Maria, partenera lui, de peste 6 ani, artist vizual, aflată pentru prima dată în postura de concurentă! „Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a punctat Oase, înainte de filmări.

Maria a mai specificat că: „Pentru mine, Power Couple este un pas mare în afara zonei mele de confort, dar îl fac alături de omul care mă face să râd în fiecare zi, așa că am acceptat această provocare cu mult curaj și entuziasm. Îmi doresc să adunăm multe amintiri frumoase, să trecem prin experiența asta cu multe râsete și încredere, așa cum trecem și prin viață împreună, în fiecare zi”.

Nu ratați noi detalii despre cuplurile participante, dar și imagini în premieră de la filmări, pe conturile de social media ale show-ului!

