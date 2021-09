Adrian Jitea are 42 de ani, lucrează în vânzări și vine din Onești. Daniela Costea are 32 de ani, este instructor aerobic și locuiește în Iași.

„Sunt instructor de aerobic. Am studioul meu de aerobic, pentru că mi-am dorit să fiu independentă. Asta este menirea mea, să fac sport. Sunt mândră de mine și de ce am realizat. Pe lângă sport mai am și alte două pasiuni: dansul și muzica”, spune Daniela despre ea.

Pe lângă pasiunea pentru sport, cei doi au mai multe lucruri în comun. Adrian are profilul unui bărbat puternic, iar de la 14 ani a urmat Liceul Militar.

„Consider că este o meserie care mă caracterizează. Îmi place acțiunea, să fiu pe teren, interacțiunea cu oamenii, îmi place să rezolv problemele. Viața mea implică o autodisciplinare în materie de sport”, a declarat Adrian.

Daniela a căutat întotdeauna diverse activități care să o ajute să înfrunte problemele pe care tatăl ei le avea cu alcoolul. „Când tatăl meu consuma alcool și avea probleme cu mama, eu eram destul de mică. Când se certau, mie îmi era frică pentru mama. Mama ne închidea în dormitor ca să nu ni se întâmple ceva. Am sfătuit-o să divorțeze, pentru că se vedea că nu e fericită, dar tatăl o amenința că dacă divorța ne omoară. Mama a stat cu el de frică. Când eram eu în facultate a divorțat”, a mai spus participanta de la „Căsătoriți pe nevăzute”.

Adrian provine dintr-o familie simplă, muncitoare, în care a domnit armonia, deși a existat pe fundal un consum de alcool al tatălui său. Specialiștii consideră că experiența pe care el a avut-o cu tatăl său îl va ajuta în relația lui. El va înțelege reticențele Danielei și o va ajuta să și le depăsească.

Daniela susține că din cauza problemelor pe care le-a avut cu tatăl său i-a fost frică să se implice în relații. În materie de relații, Daniela spune că a făcut numai greșeli. „Nu mi-a plăcut că m-a înșelat. Mi-am dat seama că va face așa tot timpul și am pus punct”, a spus aceasta.

