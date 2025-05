Cea de-a 19-a ediție a Galei Premiilor Gopo, care a avut loc marți, 29 aprilie, în Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale”, a celebrat performanțele cinematografiei române din anul precedent printr-un eveniment plin de strălucire. Seara a fost marcată de discursuri emoționante, dar și momente neașteptate.

Unul dintre acestea a fost când Claudiu Bleonț a urcat pe scenă, dar nu singur, ci cu Eva Maria, fiica lui în vârstă de unsprezece ani. Chiar actorul a spus că e pentru prima oară când fata lui urcă pe o scenă. Acesta a luat cuvântul pentru un laudatio regizorului Dan Pița, însă a făcut remarci neașteptate la adresa copilului său.

„Ea și-a ales țoalele, nu mi-au plăcut. I-am zis: «Nu cumva să mă faci de căcat, să zici ceva, taci dracu din gură, ești altă generație, nu vă suport». I-a luat autograf lui Selly, lui Tudor Giurgiu… Văd lucrurile altfel. Îi spun: «Măi, gândește-te că toți oamenii din sala asta au citit enorm (ridică vocea), au făcut școală, nu stau ca proștii pe telefon și pă asta». Lectură, cultură!. (Către sală.) Aude, dar nu-nțelege nimic”, a zis el, moment în care s-au auzit râsete din sală.

Momentul lui Claudiu Bleonț poate fi văzut de la 3:18:53.

În timp ce Claudiu Bleonț își rostea discursul, fiica sa a schițat un zâmbet timid, fără să facă însă declarații.

Ce relație are Claudiu Bleonț cu Eva Maria

Claudiu Bleonț formează un cuplu cu Iulia Lazăr. Alături de ea, actorul are o fiică, Eva Maria, în vârstă de 11 ani, iar în 2023 a vorbit despre relația cu ea.

„Fiica mea are 10 ani, am încredere în epoca asta. E în perioada de joacă și o susțin să se joace, să exploreze, să cânte, să danseze, să facă ce are de făcut la școală, sărbători, serbări, să le trăiască, să își cultive prieteniile, să se îmbogățească din relația cu prietenii ei, să facă mișcare, sport, dar nu o oblig. Eu zic că mă descurc bine ca tată, cu drag, cu plăcere.”, a spus Claudia Bleont, potrivit Click! în 2023.

