Odată cu sosirea unui nou cuplu în emisiunea Insula Iubirii 2025, Radu Vâlcan a anunțat că un alt cuplu urmează să părăsească Thailanda. Decizia a fost luată de ispitele masculine, care au stabilit că Isabel Martinez Villa este cea care nu mai are nevoie de acest test.

Isabel, eliminată de ispitele masculine

Invitată la ceremonia finală, Isabel a avut parte de o surpriză mult așteptată. Claudiu Borca, partenerul ei, a cerut-o în căsătorie chiar în fața lui Radu Vâlcan. Deși nimic nu prevestea o astfel de cerere, Claudiu Borca a reușit să surprindă pe toată lumea, mai ales că purta inelul ascuns într-un săculeț-pandantiv la gât de ceva timp, fără ca cineva să bănuiască ce plănuia.

Claudiu a trăit cu intensitate fiecare clipă a acelui moment, iar Isabel, profund emoționată, a recunoscut că surpriza venită după 19 ani de relație era exact ceea ce avea nevoie: „Nu mai puteam, dragul meu! Nu mai puteam! Îmi doream să te văd și să te aud. Nu mai puteam!” a spus aceasta, îmbrățișându-l cu căldură imediat ce i s-a alăturat la ceremonia focului.

„Nu plânge, căci ești atât de frumoasă, iubirea mea! Te rog. Nu plânge! Fii puternică! A trecut.” a fost răspunsul emoționat al lui Claudiu, care a încercat să o liniștească. Claudiu a explicat ce l-a motivat să facă acest pas important în relația lor: „Voiam să manifest ceva și să o văd pe Isa că este sigură de decizia pe care a luat-o (să continue relația cu mine) și să ne vedem de viață împreună în continuare.

Eu simt că admirația și atracția pe care le simt față de Isabel nu pot fi înlocuite de nicio femeie. Simțeam lucrul ăsta, eram poate nesigur de ceea ce am simțit și ce s-a întâmplat, legat de faptul că Isabel m-a uitat pentru un moment și pentru cineva”, a mărturisit el, după ce amândoi și-au stăpânit emoțiile.

Cum a fost cererea în căsătorie

„Eu am trăit anumite lucruri când am luat decizia să ajung pe insulă și mi-era greu să le interpretez, adică nu înțelegeam ce am văzut și cum aș putea să fac lucrul acesta și… cred că am luat cea mai bună decizie. Vrei să vezi ce am văzut? O să ți se pară o nebunie!” a adăugat Claudiu, înainte să rupă lanțul de la gât și să scoată din săculețul pandantiv un inel de logodnă pentru Isabel.

Plin de emoție, Claudiu și-a exprimat dorința sinceră: „Sunt de o viață întreagă cu tine și cred că aveam o datorie restantă la tine… Și pentru că avem atâția ani împreună și mereu te-am numit soția mea, acum îmi doresc cu adevărat să fii a mea. Sunt foarte emoționat, draga mea!” a spus el în timp ce s-a ridicat pentru a-i pune inelul pe deget.

„Nu fi emoționat, dragul meu, pentru că te iubesc!” a răspuns Isabel, copleșită de emoție, în timp ce îl îmbrățișa, punând capăt dorului ce i-a măcinat în timpul testului.

Radu Vâlcan a încheiat momentul cu un mesaj plin de căldură: „Ați ajuns mai devreme aici în Thailanda ca un cuplu și plecați iată cu o cerere în căsătorie după 19 ani. Nu știu dacă o să mai am puterea după alți 19 ani să ne mai întâlnim pe aici, dar vă doresc o viață lungă de acum încolo, vă doresc ca acest gest, pe care l-ai făcut acum, Claudiu, să fi venit din suflet, din convingere, în urma faptului că ți-ai dat seama că, într-adevăr, Isa este ceea ce îți dorești cu adevărat”.

Ispita Cristina Scarlevschi a fost cea care nu a primit bine vestea, ea a izbucnit în lacrimi când a aflat vestea plecării lui Claudiu din emisiune. A spus că spera să se îndrăgostească de el.

