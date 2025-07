Ionela Coșa și George Vornicu sunt cel mai nou cuplu care intră în competiția sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii”. Ionela, în vârstă de 25 de ani, este în prezent casnică, după ce a ocupat timp de cinci ani funcția de șefă de sală într-un cazinou. George are 38 de ani și lucrează ca dezvoltator imobiliar în Brașov, orașul în care cei doi își împart viața de zi cu zi.

Cei doi formează un cuplu de 3 ani și 7 luni. Între ei este o diferență de 13 ani, însă concurenții afirmă că nu este o problemă pentru ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„El a ieșit dintr-o căsnicie când noi ne-am cunoscut, undeva la 3-4 luni de zile distanță și automat nu își mai dorea o relație serioasă. Bine, el nu mi-a spus asta, dar… Primul an a fost mai greu la mine. El a vrut să mai copilărească un pic” a spus Ionela la Antena 1.

„Ce să mai copilăresc? Am ieșit dintr-o căsnicie, unde na, am fost corect”, a completat George. „N-ai fost corect că m-ai încurcat pe mine. Nu mi-ai zis!” a mai adăugat aceasta.

Recomandări Un general cu carieră în sinecuri la stat, apropiat de Gabriel Oprea, și un avocat școlit la SRI conduc Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

George a fost prins de iubită când vorbea și cu alte femei.„Am aflat că mai vorbea cu alte fete, ieșea cu alte fete. Eram la mare cu prietenul lui și am rămas cu el la piscină, (…) și dintr-o dată să-mi spună << George nu te merită pentru că mai iese și cu altă fată » .

Mi-a spus despre cine este vorba, am ajuns acasă, am studiat un pic, i-am spart parola de la Facebook. Am văzut cu ochii mei despre cine este vorba. M-am dus să vorbesc cu fata respectivă, mi-a confirmat. Pe mine m-a deranjat gestul ei pentru că ea lucra într-un local în care noi mergeam foarte des și m-a văzut cu el.” a explicat Ionela, potrivit Spynews.

„Lucram eu la cazino într-un hotel. Mă cunoșteam cu barmanii, ospătarii. Era 00:00 și mă sună ospătărița << E George aici cu o fată blondă ». M-am dus, am intrat prin spate, i-am dat mesaj, el nu mă vedea. Primește mesajul, ridică telefonul, citește mesajul și îl pune înapoi”, a mai povestit tânăra, în timp ce George a completat-o.

„Am mai stat câteva secunde și mi-am dat seama că m-a văzut și am zis că mai bine răspund că sunt la hotel și că beau un ceai cu o prietenă din copilărie”, a încheiat bărbatul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE