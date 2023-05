Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Alessandra, în vârstă de 26 de ani, a povestit cum a reușit să slăbească 40 de kilograme. Ea s-a îngrășat din cauza stresului și a încercat de-a lungul timpului să slăbească, însă nu a reușit până de curând când s-a operat, a suferit o intervenție de micșorare a stomacului, gastric sleeve.

Alessandra: „Nu aveam cum să dau jos kilogramele alea”

„Îți zic de ce am luat decizia asta. La început am crezut că sunt gravidă și m-am uitat la mine și am zis: nu am cum să fac chestia asta. M-am speriat foarte tare. Nu aveam cum să dau jos kilogramele alea. (…)

Am reușit să slăbesc 40 de kilograme în aproape 8 luni. Sunt foarte recunoscătoare și doctorului și lui Dumnezeu, și mie, și tuturor oamenilor care m-am încurajat”, a spus artista la Pro TV.

Totodată, ea a recunoscut că în tot acest proces s-a bazat pe ajutorul apropiaților și prietenilor, în special pe sprijinul iubitului ei. „Sunt cu el fix de când mi s-a declanșat glanda tiroidă, de când am început să mă îngraș. El m-a văzut îngrășându-mă în 2 ani și ceva vreo 20 de kilograme”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări ABUZ LA CATEDRĂ. Cum au ieșit la iveală abuzurile sexuale care se petreceau într-o sală de clasă. Dirigintele nu a tăcut când elevele i-au povestit ce le făcea profesorul de fizică

Alessandra: „Aveam probleme cu glanda”

Pe Instagram, Alessandra nu s-a ferit și le-a dezvăluit fanilor ei că a suferit operația gastric sleeve și că nu recomandă operația în scop estetic, ci doar medical. „Mulți mă întreabă și acum cum am slăbit. Las aici o parte mică din călătoria mea, cu bune și rele. Mi s-a recomandat operația de GSL pentru că aveam probleme cu glanda și sunt fericită să va spun că s-a reglat tot, analizele mele sunt foarte bune și am scăpat de pastile sper că pentru totdeauna.

Nu încurajez operația în scop estetic, eu am avut nevoie de ea în scop medical. Fiți blânzi cu cei din jur, niciodată nu știți ce poveste se află în spate. Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și mi-au dat curaj. Va pup!❤️”, a scris cântăreața.

Alessandra a făcut acum câteva luni și un clip de tranziție alături de Theo Rose, alături de care cântă mereu pe scenă. Cele două sunt și foarte bune prietene. La începutul clipului Alessandra apare cu kilogramele în plus, iar Theo Rose e slabă, iar apoi Alessandra e slabă după operație, iar Theo Rose e însărcinată.

Recomandări Trei cupluri de același sex explică ce le-a determinat să dea în judecată statul român la CEDO: „Suntem la fel de oameni și la fel de plătitori de taxe ca restul din țara asta”

Alessandra are succes în muzică

De câteva zile, colega de scenă a lui Theo Rose, Alessandra, a lansat melodia „Amanta”. Piesa e deja în trending pe Youtube. În videoclip apare ea, dar și Theo Rose.

Playtech.ro Harry i-a dat LOVITURA FINALĂ Regelui Charles! Ce a făcut Prinţul înainte de încoronare, nu a ţinut cont de nimeni şi nimic

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

TVMANIA.RO Kamara, gest surprinzător după ce Ionuț Iftimoaie a fost dat în judecată. „S-a încheiat pentru noi”

FANATIK.RO Animalul pașnic din România care ucide anual zeci de mii de oameni. Te-ai jucat cu el în copilărie

Știrileprotv.ro Maria, studenta de 20 de ani din Iași, a fost găsită după aproape două săptămâni. Unde se afla

Observatornews.ro Care sunt grupările armate ruseşti care luptă de partea ucraineană

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Jane Seymour, apariție fabuloasă în costum de baie, la 72 de ani. Cum a fost surprinsă actrița în Hawaii