De Livia Lixandru,

Nouă echipe de vedete au plecat în Asia, la jumătatea lui octombrie, în încercarea de a rezista provocării Asia Express 3, competiţie extrem de dură ce are ca premiu 30.000 de euro.

Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh, au fost cei care au încercat să-şi depăşească limitele pe Drumul Comorilor.

Oficial, toţi concurenţii s-au întors în ţară ieri şi toţi au postat pe reţelele de socializare mesaje pentru fani.

Despre Nico şi fiica ei s-a scris că nu au rezistat prea mult în competiţie şi s-au întors destul de repede în România. Cele două au fost surprinse de fotoreporteri, pe 13 noiembrie, la concertul ‘We Will Rock You’, regizat de Răzvan Mazilu, organizat la Sala Palatului, potrivit VIVA!

Nici Alex Velea şi Mario Fresh n-au rezistat până la final. Zilele trecute, Daniela Crudu a publicat, pe Facebook, mai multe fotografii de la Revelionul 2020 Antena 1, unde apare și Alex Velea. Şi având în vedere că filmările au loc cu mult timp în avans, chiar şi cu o lună înainte, este lesne de înţeles că Alex Velea nu a rezistat până în finalul competiţiei.

Prin showbiz circulă zvonul că nici Adda şi soţul ei n-au ajuns în finală.

Adda recunoaște că a fost una din cele mai grele experiențe pentru ea, dar vede partea plină a paharului şi, anume, că a slăbit şi arată mai bine ca niciodată.

„Salut, Facebook! Când s-a terminat Asia Express am avut mai multe şocuri şi întrebări. Wow, cum arată o cameră de hotel! Unde e jumătate din mine? Am o freză de pui ieşit dintr-o găină galbenă şi un cocoş negru. Există viaţă şi fără internet! Şi e foarte intensă! Ce mai faceţi voi, cum se simte telefonul în mână? Sunt în viaţă. Mi-a făcut Cătă poza, deci suntem încă împreună!”, a spus ea.

„De când am început cursa mi s-a părut că visez. Primul moment în care am ajuns la Gina și am vãzut-o stând la pupitrul Asia Express a fost ceva wow, nu-mi venea să cred că sunt acolo. Experiența asta pentru noi e de un milliard de ori mai tare decât ne-am imaginat și ne place foarte, foarte mult’, a povestit Cătălin, soțul artistei, potrivit spynews.ro, citat de VIVA!

Răzvan Fodor a postat în mediul online un mesaj scurt și sugestiv adresat… mamei sale: „Mamă, mă întorc acasă”.

Pe de altă parte, Ștefania, iubita lui Speak, a preferat să posteze o fotografie în care se afla în cadă, răsfăţ care i-a lipsit în timpul aventurii Asia Express.