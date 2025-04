Filmările pentru sezonul opt al îndrăgitului reality-show de la Antena, Asia Express, s-au terminat, iar concurenții s-au întors acasă, la viețile lor obișnuite din România. Nouă perechi curajoase au acceptat provocarea lansată de Antena 1 și au trăit momente inedite pe parcursul competiției.

Mara Bănică, una dintre concurentele acestui sezon, a împărtășit detalii despre aventura trăită alături de partenerul său de show, Serghei Mizil. Jurnalista s-a felicitat pentru decizia de a participa la concurs la vârsta de 50 de ani, alături de Serghei, mai mare cu două decenii decât ea. Cei doi au reușit să facă față provocărilor competiției, descurcându-se fără telefon și având la dispoziție doar un dolar pe zi.

În acest sezon, echipele au străbătut trei țări exotice – Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, ultima fiind locul în care s-a decis câștigătorul marelui trofeu.

Ce spune Mara Bănică despre colegii de la Asia Express

Mara Bănică a avut cuvinte de laudă pentru colegii săi de competiție, pe care a reușit să îi cunoască mai bine pe parcursul acestei aventuri. De asemenea, a transmis mulțumiri producției emisiunii pentru experiența unică trăită.

„Filmările pentru Asia Express s-au terminat. Și știu din experiență că, dacă nu scrii «la cald» ce simți, trăirile ți se diluează în timp.

În primul rând, «bravo mie» că, la 50 de ani, m-am încumetat să merg! Ba nu! În primul rând, «bravo, Serghei Mizil!», că are 72 de ani și veți vedea în toamnă cât de mega fantastic a fost omul ăsta în aventura noastră!

Mă bucur că am cunoscut mai în profunzime niște oameni. O iubesc pe Băduleasca de mor, însă Florin e o minunăție, Tamaș & Alexa, sunteți unici! Alina, Cristina, Karmen, Olga, Emil, Alejandro, Ștefan & Alex & all, am fost cu toții parte a unei aventuri care ne-a purtat prin aproape toate stările posibile pe care le poate experimenta un om.

Iar treaba asta o datorăm zecilor de oameni din spatele acestei producții imense, fără îndoială cea mai tare din România!”, a scris Mara Bănică pe rețelele de socializare.

Mara Bănică s-a întors la „Un show păcătos”

După două luni petrecute departe de casă, jurnalista revine pe micile ecrane, la emisiunile Un show păcătos și Spynews TV. Ea a mărturisit că i-a fost dor de activitatea sa și că experiența trăită în Asia Express a făcut-o mai puternică, oferindu-i o nouă perspectivă asupra lucrurilor.

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express promite multe surprize pentru telespectatori și va aduce momente memorabile pentru fanii show-ului.

„De astăzi, înapoi la muncă, ne vedem diseară la Un Show Păcătos, iar duminica la ora 13.00, vă aștept la SpyNewsTv, cum ne e obiceiul. Au fost două luni altfel pentru mine, dar v-am dus dorul, experiența «fără telefon» te face, oricum, mai puternic!

Asia Express se va difuza din toamnă, dar credeți-mă pe cuvânt, e de neratat! Bine v-am regăsit!”, a încheiat Mara Bănică postarea.

