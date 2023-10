Duminică a fost zi mare în familia Elenei Gheorghe, fratele cântăreței s-a căsătorit cu femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de mama fiicei lui. Maria Cușu este cea care i-a adus liniștea și fericirea lui Costin Gheorghe, iar acum au devenit oficial soț și soție.

Evenimentul a avut loc în Constanța, întru-un local superb, aflat lângă cazinou. Petrecerea a fost una spectaculoasă, unde invitații s-au simțit foarte bine și s-au distrat până dimineața. Elena Gheorghe s-a aflat printre artiștii care au menținut atmosfera la nuntă.

Costin Gheorghe și Maria Cușu au spus DA și și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Soția fostului fotbalist a purtat o rochie simplă, spectaculoasă, însă cu detalii inedite. La nuntă au participat și băieții Mariei, din căsnicia cu fostul fotbalist Stelian Carabaș, dar și Emma, fiica lui Costin din căsnicia cu Adriana.

„Maria cred că este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în ultimul timp, sincer. Este machedoancă. Ne știm de mai mult timp. Nu știu dacă se vede la televizor, dar cred că se vede că sunt fericit“, declara Costin Gheorghe anul trecut, la Antena Stars, despre iubita sa Maria.

Elena Gheorghe și Ana Pîrvulescu, cele două surori ale fostului concurent de la Exatlon, au fost nașele fratelui lor. Cântăreața a purtat o rochie roșie, lungă, accesorizată cu un trandafir din același material. Ana Pîrvulescu a optat pentru o rochie neagră spectaculoasă, semnată de fashion designerul Ana Radu.

Mărioara Gheorghe Man, mama celor trei frați, a fost sufletul petrecerii și s-a distrat până dimineața alături de invitați. „Costin și-a găsit o fată machedoancă frumoasă și o cheamă și Maria ca pe mine! (…) L-am sfătuit pe Costin să o iubească, și cred că o iubește foarte mult pentru că se vede, să fie fericiți și să o ducă așa până la o sută de ani”, spunea interpreta de muzică populară despre nora ei.

Cine este Maria Cușu, soția lui Costin Gheorghe

Maria Cușu se iubește de mai bine de un an cu Costin Gheorghe, fratele cântăreței Elena Gheorghe. Fostul fotbalist de la Academica Clinceni stă acum la Constanța.

Costin Gheorghe, 34 de ani, este un fost fotbalist care a evoluat numai în România. Atacantul și-a început cariera la Sportul Studențesc, pentru care a jucat peste 100 de meciuri. A mai trecut pe la Gaz Metan, Rapid, Inter Clinceni și Academica Clinceni. Și Costin a fost căsătorit și a divorțat în urmă cu 5 ani. El are o fetiță, pe nume Ema, din căsnicia cu Adriana.

Milionarului Dumitru Cușu, tatăl Mariei Cușu, are o avere de 30 de milioane de euro. Acesta deține Hotelul Dacia Sud din Mamaia, restaurantul The View (fost Vraja Mării) de pe faleza cazinoului din Mamaia, dar și hotelul Belona din Eforie Nord. Milionarul mai este acționar la Cupa Internațional SRL, firmă ce are ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare.