Zanni, unul dintre cele mai controversate și carismatice personaje din showbizul românesc, a ales să se retragă complet din viața publică și artistică, în ciuda succesului uriaș de care s-a bucurat în ultimii ani. După ce a fost descoperit și lansat de Alex Velea, a avut hituri în topuri și a câștigat două sezoane „Survivor România”, Zanni a decis să facă o schimbare radicală în viața sa: s-a pocăit, s-a botezat în Irlanda și a renunțat definitiv la muzică.

Botezul din Irlanda și noua lui viață

Într-un interviu CANCAN, fostul protejat al lui Velea a vorbit deschis despre motivele retragerii sale și despre noul său stil de viață, unul profund diferit față de ce cunoștea publicul.

„Îmi plăcea să fiu în centrul atenției, pentru că eram singur. Eu eram un copil care, din singurătate, mi-am căutat prieteni și voiam să fiu în centrul atenției. Hate-ul nu m-a afectat la modul să nu mai pot continua, dar am început să nu îl mai văd necesar după ce am obținut ce mi-am dorit. Mi-a dat Dumnezeu! Pe unde am fost, am câștigat!

De ce rămân în acele situații? Mai era necesar să rămân în acea otravă? Mai era necesar să rămân o mascotă care se înjură cu cei din jur? Mai era nevoie să mă scuip cu lumea? Mai era necesar să răspândesc hate-ul? Nu mai era”, a spus Zanni.

După o perioadă de reflecție profundă, Zanni a ales să plece în Irlanda, unde a participat la un botez religios care i-a schimbat total perspectiva. Acum citește zilnic Biblia, evită orice expunere media și spune că în sfârșit simte pacea interioară pe care o căuta de ani de zile.

Din ce trăiește acum Zanni

Întrebat cum se întreține de când a renunțat la muzică și showbiz, Zanni a răspuns sincer: „Acum fac niște tablouri, dar nu le vând. Vreau să le termin și să le dau la toată lumea. Mai am niște venituri din imagine, da, oarecum pasive”.