Ștefania a încins Internetul cu fotografiile postate în costum de baie. Nici Speak nu s-a lăsat mai prejos și a postat imagini, însă, nu cu el ci tot cu iubita lui, care și-a etalat mândră corpul bine lucrat în sala de sport.

Speak și-a dus partenera în vacanță la mare, așa cum îi place, însă cei doi nu au dezvăluit destinația aleasă. Cert este că aceștia se află într-o formă de invidiat, semn că multele ore petrecute în sala de sport și alimentația corectă au dat rezultate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Speak a cerut-o în căsătorie pe Cristina Ștefania, dar artista a explicat că inelul de logodnă este extrem de special și delicat, iar ea a ales să îl poarte doar la ocazii speciale pentru a-l proteja. Ștefania a fost văzută de mai multe ori fără bijuterie, astfel că mulți se grăbiseră să creadă că între ei ar exista probleme.

„Are pietricele foarte mici. 72 de diamante mai exact. Îmi cad foarte des. Toată lumea mă întreabă de ce nu port inelul. Pentru mine e un inel foarte special și de vreo șapte ori l-am dus să-mi pună pietricelele înapoi. Am zis că nu-l mai port zi de zi, doar la ocazii speciale.”, a mărturisit Ștefania în cadrul podcastului moderat de Giulia și Vlad Huidu.

Recomandări Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Artistul a fost întrebat dacă ar putea să reziste 21 de zile fără să calce strâmb, în cazul în care ar participa cu Ștefania la „Insula iubirii”. Răspunsul lui Speak a venit imediat și a demonstrat loialitatea pe care o are față de partenera lui. „Pe noi nu ne-ar alege. Dar dacă aș putea eu să nu calc strâmb? Oricând. Adu-mi mie cea mai frumoasă femeie din lumea asta, dezbrăcată, aici, nu se întâmplă nimic. Că nu mai e despre asta. Gata, le-am făcut pe toate!”







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE