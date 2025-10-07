Elena Udrea și partenerul ei, Adrian Alexandrov, au fost surprinși de paparazzi într-o după-amiază ploioasă de toamnă, bucurându-se de o sesiune de cumpărături relaxată într-un mall din București. Cei doi au atras privirile tuturor prin eleganță, dar și prin gesturile tandre care arată o relație solidă și echilibrată.

Cât costă geanta purtată de Elena Udrea la mall

Fosta politiciană a impresionat printr-o apariție sofisticată și plină de stil: a purtat pantofi stiletto cu toc înalt, pantaloni impecabil călcați, ciorapi din plasă și un cardigan scurt, alb. Ținuta a fost completată de o geantă Hermès Birkin 25, în valoare de peste 9.000 de euro – o piesă care i-a pus perfect în evidență gustul pentru lux și detalii rafinate.

#news #romania #fyp #cancan ♬ original sound - cancan.ro @cancan_ro După atâta timp petrecut în spatele gratiilor, e firesc ca Elena Udrea să vrea să iasă mai des, indiferent de vreme, așa că prezența ei, împreună cu soțul, pe ploaie la Mall Băneasa, e ceva cât se poate de normal. Și se pare că o relație la distanță a întărit legătura dintre cei doi, din moment ce în imaginile obținute de CANCAN.RO cu cei doi îi vedem ținându-se de mână ca niște tineri porumbei în timp ce-și fac rondul prin mall. #elenaudrea

În contrast, Adrian Alexandrov a preferat o ținută casual, potrivită pentru o plimbare relaxată prin mall. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână, zâmbind și părând complet detașați de privirile curioase din jur. La un moment dat, Adrian a mers la bancomat și a cumpărat o merdenea și un suc cu vitamine, în timp ce Elena l-a așteptat răbdătoare, potrivit cancan.ro. Vezi imaginile AICI.

Această apariție publică confirmă încă o dată stabilitatea cuplului, care pare mai unit ca oricând, chiar și după perioadele dificile prin care au trecut departe unul de celălalt.

