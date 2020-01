Povestea de dragoste dintre Julio Iglesias și femeia care îi stă alături de 30 de ani

De Daria Maria Diaconu,

Povestea de dragoste dintre cântărețul spaniol Julio Iglesias și Miranda Rijnsburger este una specială. Cei doi formează o familie foarte frumoasă și se iubesc la fel ca în prima zi în care s-au cunoscut.

Puțină lume știe cine este Miranda Rijnsburger, cea care îi este alături lui Julio Iglesias de 30 de ani.

Miranda Rijnsburger, astăzi în vârstă de 54 de ani, s-a născut în Olanda.

La vârsta de 19 ani a suferit un teribil accident la schi. „Am fost să schiez pentru prima și ultima oară în viața mea. În prima zi am luat lecții, în a doua m-am aventurat pe o pistă. Am dat peste o denivelare și am căzut. Am simțit o puternică durere la spate. Am avut fractură la coloana vertebrală și la nas. După șase luni mi-am revenit. Am avut noroc”, a povestit Miranda Rijnsburger pentru revista Vanity Fair, citată de cotidianul spaniol El Pais.

Miranda a lucrat ca model. De altfel, pe vremea când era model l-a cunoscut pe celebrul artist iberic Julio Iglesias. Se întâmpla într-o zi de decembrie din 1990, pe aeroportul din Jakarta. Miranda se afla în Indonezia pentru un proiect profesional ca model. Se afla în aeroport când a auzit zarvă mare. Era Julio Iglesias, înconjurat de fani.

„L-am văzut înconjurat de femei și m-am gândit că probabil una dintre ele era soția lui. S-a apropiat de mine și mi-a propus să mă duc să-l aud cântând în acea seară. Am stat puțin pe gânduri și apoi am acceptat”, și-a amintit partenera de viață a lui Julio Iglesias.

După concert, Julio Iglesias i-a propus să-l însoțească în turneul pe care urma să-l susțină în Kuala Lumpur, Singapore și Tokyo și ea a acceptat. Pe atunci, Julio Iglesias avea 47 de ani, Miranda 25.

În anul 1991, cei doi locuiau deja împreună.

„M-a invitat la concertul de Anul Nou pe care urma să-l susțină în Las Vegas. Ușor-ușor lucrurile s-au legat. La jumătatea anului 1991 m-am mutat în casa lui din Indian Creek”, a mai povestit Miranda Rijnsburger.

18 ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit în Marbella și au împreună cinci moștenitori.

Miranda Rijnsburger a dezvăluit că are o relație foarte bună cu ceilalți copii pe care Julio Iglesias îi are din mariajul cu Isabel Preysler.

„Am o relație bună cu ei. Și mă bucură că și copiii noștri au o relație bună cu frații lor”, a declarat partenera de viață a lui Julio Iglesias.

Julio Iglesias, în vârstă de 76 de ani, este unul dintre cei mai iubiți cântăreți din lume. Spaniolul este artistul latin care a vândut cele mai multe albume din istorie. De-a lungul carierei, Julio Iglesias a fost răsplătit cu discuri de aur și platină și cu numeroase distincții. în anul 1971, cântărețul spaniol s-a căsătorit cu Isabel Preysler, cu care are trei copii: Chabeli Maria Isabela, Julio Jr. și Enrique, ultimii doi alegând să urmeze aceeași carieră ca și tatăl lor. La începutul anilor 90, Julio Iglesias s-a însurat cu Miranda Johanna Maria Rijnsburger, cu care are cinci copii.

FOTO: Hepta, EPA