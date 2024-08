Vestea că Raluca Bădulescu și-a deschis un cont pe o platformă dedicată exclusiv adulților, OnlyFans, a luat prin surprindere o parte dintre fanii săi, dar nu și pe cei care o cunosc bine. Fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” este cunoscută pentru curajul său de a se exprima liber și fără inhibiții, iar decizia de a crea conținut pentru această platformă este doar o continuare a stilului său nonconformist.

Raluca Bădulescu a declarat că ideea de a-și deschide un cont pe OnlyFans nu a fost un „mare act de vitejie”, ci mai degrabă un pas firesc în explorarea propriilor sale dorințe și limite.

„Nu e vorba de curaj foarte mare, ci o altă metodă creativă de a te exprima. Depinde foarte mult de contentul pe care îl postezi, știi? Fiecare are o altă metodă de exprimare, la fel ca pe Instagram sau alte rețele de socializare.

Depinde de ce vrei să exprimi. Este o altă latură a personalității mele, sunt lucruri care sunt ca o continuare firească a ținutelor pe care le purtam, în general, a discursului meu. Nu sunt chestii ieșite din comun. Fiecare om este liber să posteze pe orice fel de platformă orice fel de content vrea. Toți content-creatorii au un anumit specific”, a declarat vedeta pentru fanatik.ro.

„Dacă ar mai fi fost revista Playboy în România, acum, eu aș fi pozat”

Cunoscută drept una dintre cele mai îndrăgite fashioniste din România, Raluca a dezvăluit că a cochetat de mult timp cu ideea de a poza în lenjerie intimă. De altfel, a mărturisit că și-ar fi dorit să apară și în paginile revistei Playboy, însă nu a avut ocazia. Acum, prin intermediul OnlyFans, Raluca Bădulescu își îndeplinește această dorință, într-o formă modernă și accesibilă pentru fanii săi.

„Feedback-ul a fost extraordinar, atât de la prieteni, cât și de la urmăritorii mei și de la persoane random pe care le-am mai văzut la o terasă, la o cafea. Am primit un feedback excepțional, toți m-au felicitat, tuturor li s-a părut că da… Uite, eu am mai spus asta și o repet. Dacă ar mai fi fost revista Playboy în România, acum, eu aș fi pozat. Chiar mi-ar fi plăcut. Repet, și din sexualitate se poate face o artă. Dacă ne gândim la mari fotografi.. Eu m-am inspirat și de la artiștii din afară.”

„Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani”

Fiul Ralucăi Bădulescu a aflat de decizia mamei sale de a activa pe OnlyFans și nu a fost deloc deranjat. „Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții”, a spus vedeta pentru sursa mai sus-menționată.

