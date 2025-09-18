Cum a slăbit Andra Măruță. Transformarea spectaculoasă a artistei: „Trebuie să nu ne mai judecăm”

Andra, în vârstă de 39 de ani, și-a surprins fanii cu lansarea celui mai nou videoclip, „Numai din iubirea ta”, piesă pe care a prezentat-o și în emisiunea soțului ei, Cătălin Măruță. Spre finalul clipului apare chiar și prezentatorul de la Pro TV, un detaliu care a încântat publicul. „Era și absurd să fie altcineva. Toată lumea știe iubirea noastră și mi s-a părut firesc să fie acolo!”, a explicat artista.

Deși cuplul este admirat de ani buni pentru familia frumoasă pe care și-au format-o, atenția s-a îndreptat în special către silueta Andrei. Cântăreața a reușit să slăbească vizibil, iar fanii au inundat rețelele sociale cu comentarii apreciative: „Ce bine arăți, Andra! Ai întinerit!” sau „Arăți incredibil, ce dietă ai urmat?”.

Andra Măruță a cerut ajutorul nutriționistului

Invitată în emisiunea soțului ei, artista a vorbit deschis despre această transformare. Ea a mărturisit că a apelat la un nutriționist pentru a slăbi sănătos, însă adevărata schimbare a venit în momentul în care a încetat să se mai compare cu alții și a început să se accepte cu bune și cu rele.

„Cred că totul pleacă de aici (n.r. – își pune mâna pe inimă). În momentul în care începi să te accepți așa cum ești și să nu te mai uiți după repere – că aia e slabă, că aia e slabă, nu… Trebuie să nu ne mai judecăm, să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta și să ne iubim așa cum suntem! Cu 10 kilograme mai mult, mai puțin, că transpirăm, că avem mai puțin păr, că mai mult, că-i creț, că-i întins. Nu cred că trebuie să fim într-un fel! Așa că simțiți-vă bine cu voi, vă rog din toată inima!”, a  afirmat Andra Măruță.

Andra a recunoscut că i-a fost greu să accepte că s-a îngrășat

Astfel, artista le transmite fanilor săi un mesaj puternic despre încrederea în sine și acceptarea propriului corp, demonstrând că frumusețea vine, înainte de toate, din atitudinea pe care o ai față de tine însuți.

„Și femeile care se uită la noi… în primă fază să știți că și mie mi-a fost greu să-mi accept burtica. Vai, dacă zicea cineva… E tot a mea! Probabil, într-o lună-două, poate n-o s-o mai am. Eu n-am putut să slăbesc până acum, pentru că nu m-am acceptat. Le ascundeam, îmi puneam 3 chiloți pe mine ca să ascund, să strâng burta și încercam să mă ascund. Uite, azi, am o pereche de chiloți pe mine!”, a spus atunci Andra.

