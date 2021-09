Interpreta de muzică populară a dus o luptă crâncenă cu kilogramele în plus, dar a reușit până la urmă să aibă silueta pe care și-a dorită. Schimbarea este colosală, iar mulți au felicitat-o pentru ambiția pe care a avut-o.

Pe lângă kilogramele pierdute, Cornelia Rednic a simțit nevoia și unei schimbări de look. Soția lui Lupu Rednic s-a tuns scurt și se simte foarte bine cu această coafură. Vedeta postează acum pe rețelele de socializare multe fotografii cu ea și alege ținute care îi pun silueta în evidență.

Cornelia Rednic a reușit să slăbească 33 de kilograme în timp record și acum se mândrește cu silueta ei.

Ce dietă a ținut Cornelia Rednic

În doar 3 luni, interpreta de muzică populară a slăbit 33 de kilograme. Cornelia Rednic nu sfătuiește pe nimeni să urmeze regimul pe care ea l-a ținut, pentru că nu este sănătos să slăbească atât de mult într-o perioadă de timp atât de scurtă.

„Tot încercam să slăbesc și nu reușeam. La un moment dat am spus: «Gata, de acum trebuie să slăbesc!». Acum eu nu recomand nimănui să facă ce am făcut eu, adică sub nicio formă să slăbești 10 kilograme pe lună nu e bine. Acum nu sunt la dietă, mi-am schimbat modul de a mânca, stilul de viață”, a spus Cornelia Rednic.

Artista a mărturisit în ce constă dieta pe care a ținut-o și care sunt pașii pe care ea i-a urmat pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Începi regimul cu cina. La ce oră alegi să mănânci cina, poți să mănânci și la ora 20.00 dacă cumva ești în oraș sau ești nevoit să faci treaba asta și numeri 14 sau chiar 16 ore în care nu te atingi de absolut nimic.

Timp de o lună am slăbit încet vreo 5 kilograme, mi se pare extraordinar, fără să mă înfometez nici măcar o clipă”, a continuat ea.

Din păcate, Cornelia Rednic s-a confruntat și cu problemele în tot acest timp. Soția lui Lupu Rednic a declarat că i-a căzut părul și a fost nevoită să facă tratament pentru regenerarea părului aproape un an.

„Acesta e motivul pentru care nu o recomand. În primul rând, mi-a căzut părul, pentru că știi că se fac tratamentele acestea la suprafața pielii capului, părul trebuie hrănit din interior și atâta vreme cât eu nu i-am dat suficientă hrană, mi-a căzut foarte mult păr.

Am făcut tratament de regenerare a părului aproape un an, și atât, în rest nu am mai avut altceva. În perioada asta am renunțat la dulce, am renunțat cu totul la zahărul alb”, a mai adăugat solista.



