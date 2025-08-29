Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret

Presa tabloidă a speculat inclusiv faptul că Monica Gabor nu a mai venit chiar din acest motiv în România alături de Irina Columbeanu, fiica ei, care în fiecare vară ajunge în țara noastră pentru a-și vedea tatăl.

Irinel Columbeanu a vorbit despre sarcina Monicăi Gabor

Ajuns la un cămin pentru persoanele vârstnice, asta după ce și-a pierdut întreaga avere, Irinel Columbeanu se bucură de fiecare dată că fiica lui îl vizitează. Însă în luna ianuarie Irina nu îl anunțase dacă Monica Gabor a născut sau nu.

„Nu știam că a născut, dar nu pot decât să mă bucur atât pentru Monica, cât și pentru Irinuca. Dacă așa este adevărat. Nu mi-a spus nimic Irina. Mă bucur, dacă e adevărat”, afirma la acea vreme fostul afacerist.

Apoi, în luna martie, Irinel Columbeanu dezvăluia că Monica Gabor ar fi născut, însă informația tot nu era confirmată și de către vedeta care ar fi devenit mamă și de băiețel: „Vorbesc des cu Irina. E foarte bine și ea, în Statele Unite ale Americii, în Malibu. Da, acum este soră mai mare, mă bucur foarte mult pentru ea. Și pentru Monica, normal, meritau să facă un copil. Un copil este o bucurie în viață!”.

În urmă cu doar câteva ore, la aproximativ șapte luni de când a apărut informația că ar fi născut din nou și la mai bine de un an de când ar fi adus pe lume un băiețel, Monica Gabor s-a postat pe Instagram, la story, atât într-o mașină, cât și în holul unei clădiri.

Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret
Recomandări
Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret
 Irina Columbeanu și Monica GaborIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Partenera lui Mr. Pink are o siluetă impecabilă, semn că, dacă a născut, a slăbit foarte repede după ce ar fi adus pe lume un băiețel. Peste una dintre fotografii, Monica Gabor a pus și un link care duce spre site-ul de parfumuri Gabor Prive Dubai, deținut de Ramona Gabor, sora ei.

Irina Columbeanu a dezvăluit de ce mama ei nu a venit în România

În luna iulie a acestui an, când a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Irina Columbeanu a dezvăluit de ce Monica Gabor nu a venit și ea în România, însă nu a vorbit deloc despre presupusul ei frate.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită! A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, spunea Irina Columbeanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fiul de suflet al lui Ion Iliescu, nici că a fost văzut la priveghiul sau la înmormântarea fostului președinte. Abia acum au apărut primele imagini cu el. Nu poartă doliu, iar paparazzi l-au surprins într-o ipostază total neașteptată
Viva.ro
Fiul de suflet al lui Ion Iliescu, nici că a fost văzut la priveghiul sau la înmormântarea fostului președinte. Abia acum au apărut primele imagini cu el. Nu poartă doliu, iar paparazzi l-au surprins într-o ipostază total neașteptată
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Elle.ro
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
gsp
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
GSP.RO
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
GSP.RO
A apărut la o petrecere pentru copii într-o rochie transparentă și a stârnit o furtună de reacții: „Femeie, ești normală?!”
Parteneri
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după Mamaia 2025: “N-am fost chemat niciodată. Dumneavoastră înțelegeți de ce?”. O mare artistă a intervenit imediat și i-a răspuns în 3 cuvinte! E iureș în comentarii
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Avantaje.ro
Știrea momentului în showbiz! E epidemie, e clar! După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă un cuplu de supervedete s-a despărțit! "Cel mai dureros lucru"
Alexia Eram, poze nemaivăzute, postate de ziua mamei ei. Andreea Esca, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată
Tvmania.ro
Alexia Eram, poze nemaivăzute, postate de ziua mamei ei. Andreea Esca, așa cum nu ai mai văzut-o niciodată

Alte știri

Unu din trei angajați va fi dat afară. Primăriile se închid pe termen nelimitat din 29 august: „S-a umplut paharul”
Știri România 13:07
Unu din trei angajați va fi dat afară. Primăriile se închid pe termen nelimitat din 29 august: „S-a umplut paharul”
Polițiștii negociază cu bărbatul din Otopeni care a ucis un copil și s-a baricadat în apartament
Știri România 12:56
Polițiștii negociază cu bărbatul din Otopeni care a ucis un copil și s-a baricadat în apartament
Parteneri
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
Fanatik.ro
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D. De 14 ani avea contract semnat cu postul TV
Stiri Mondene 13:55
Ana-Maria Barnoschi a încheiat colaborarea cu Kanal D. De 14 ani avea contract semnat cu postul TV
Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret
Stiri Mondene 13:34
Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret
Parteneri
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
Elle.ro
Emma Stone a făcut senzație la Festivalul de Film de la Veneția! Actrița a strălucit pe covorul roșu într-o ținută Louis Vuitton. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
TVMania.ro
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
ObservatorNews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? “Am stat mult pe gânduri dacă să fac publică această fotografie sau nu”. O vezi la TV, e una dintre cele mai sobre vedete și nu se afișează niciodată în costum de baie
Parteneri
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
GSP.ro
„Ferrari chinezesc” » Cum arată „supercarul de 38.000 de dolari” care i-a lăsat mască pe cei prezenți la salonul auto de de la Guangzhou
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
GSP.ro
Louis Munteanu pleacă de la CFR Cluj! Negocieri avansate pentru transfer » Decizia lui Mircea Lucescu
Parteneri
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
Mediafax.ro
Cum a fost răsplătit Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Când ar putea începe școala, de fapt. Profesorii amenință cu boicotarea primei zile de școală 
KanalD.ro
Când ar putea începe școala, de fapt. Profesorii amenință cu boicotarea primei zile de școală 

Politic

Daniel Băluță a anunțat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Trebuie fiecare să înceteze acest bullying politic”
Politică 28 aug.
Daniel Băluță a anunțat când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria București: „Trebuie fiecare să înceteze acest bullying politic”
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Politică 28 aug.
Nicușor Dan și-a întrerupt concediul de pe litoral ca să vină la Reuniunea Diplomației și la ședința coaliției, spune Sorin Grindeanu
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Fanatik.ro
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile