Cum arată Monica Gabor la șapte luni după ce s-a spus că a născut în secret

Presa tabloidă a speculat inclusiv faptul că Monica Gabor nu a mai venit chiar din acest motiv în România alături de Irina Columbeanu, fiica ei, care în fiecare vară ajunge în țara noastră pentru a-și vedea tatăl.

Irinel Columbeanu a vorbit despre sarcina Monicăi Gabor

Ajuns la un cămin pentru persoanele vârstnice, asta după ce și-a pierdut întreaga avere, Irinel Columbeanu se bucură de fiecare dată că fiica lui îl vizitează. Însă în luna ianuarie Irina nu îl anunțase dacă Monica Gabor a născut sau nu.

„Nu știam că a născut, dar nu pot decât să mă bucur atât pentru Monica, cât și pentru Irinuca. Dacă așa este adevărat. Nu mi-a spus nimic Irina. Mă bucur, dacă e adevărat”, afirma la acea vreme fostul afacerist.

Apoi, în luna martie, Irinel Columbeanu dezvăluia că Monica Gabor ar fi născut, însă informația tot nu era confirmată și de către vedeta care ar fi devenit mamă și de băiețel: „Vorbesc des cu Irina. E foarte bine și ea, în Statele Unite ale Americii, în Malibu. Da, acum este soră mai mare, mă bucur foarte mult pentru ea. Și pentru Monica, normal, meritau să facă un copil. Un copil este o bucurie în viață!”.

În urmă cu doar câteva ore, la aproximativ șapte luni de când a apărut informația că ar fi născut din nou și la mai bine de un an de când ar fi adus pe lume un băiețel, Monica Gabor s-a postat pe Instagram, la story, atât într-o mașină, cât și în holul unei clădiri.

Partenera lui Mr. Pink are o siluetă impecabilă, semn că, dacă a născut, a slăbit foarte repede după ce ar fi adus pe lume un băiețel. Peste una dintre fotografii, Monica Gabor a pus și un link care duce spre site-ul de parfumuri Gabor Prive Dubai, deținut de Ramona Gabor, sora ei.

Irina Columbeanu a dezvăluit de ce mama ei nu a venit în România

În luna iulie a acestui an, când a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Irina Columbeanu a dezvăluit de ce Monica Gabor nu a venit și ea în România, însă nu a vorbit deloc despre presupusul ei frate.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită! A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, spunea Irina Columbeanu.

