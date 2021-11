O perioadă lungă de timp au existat zvonuri că mariajul lor se afla la final, însă vedeta nega de fiecare dată. Andreea Antonescu s-a întors în România și a luat decizia de a rămâne în țară. În urmă cu doi ani, jumătatea trupei Andre anunța divorțul de Traian Spak, însă nici până în ziua de astăzi divorțul nu s-a finalizat, chiar dacă fiecare a luat-o pe alt drum.

În emisiunea online „În Oglindă”, Andreea Antonescu a dezvăluit ce a determinat-o să renunțe la America și să se întoarcă în România. Acela a fost momentul în care artista a decis că nu va mai funcționa nici căsnicia ei, așa că l-a sunat pe Traian Spak și a discutat cu el decizia pe care o luase.

„Îmi era extrem de dor de România. Îmi era dor stilul meu de viață de aici de care fugisem. Mi-a fost dor de absolut tot. Am venit în România și am avut foarte multe proiecte. Știam că relația mea cu Traian s-a bazat pe prietenie, pe sentimente curate, pe sinceritate și respect. Știind ce urmează aici, în țară, am avut puterea de a pune mâna pe telefon și de a-mi asuma faptul că suntem doi oameni raționali. Eram pe două continente diferite, cu un copil minunat pe care vrem și ne dorim să-l creștem împreună. Am luat frâiele în mână și i-am zis că pentru următorii ani nu voi mai ajunge în State sau nu atât de mult astfel încât să întrețin această căsnicie”, a declarat cântăreața.

Andreea Antonescu e singură după despărțirea de Traian Spak

La scurt timp după ce a anunțat divorțul, artista a avut o scurtă și tumultuoasă relație cu Ștefan Manolache. Povestea lor de dragoste nu a durat prea mult, iar aceștia au avut parte și de câteva momente tensionate după despărțire. În prezent, Andreea Antonescu susține că în viața ei nu există niciun bărbat.

Motivul pentru care artista este singură acum a fost explicat chiar de ea. „Nu am pe nimeni. Îmi dau seama că poate am devenit o persoană pretențioasă. De data aceasta nu mai am de gând să mă mulțumesc cu puțin”, spune Andreea Antonescu în cadrul emisiunii.

