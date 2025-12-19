A fost prima dată când dronele ucrainene au lovit un petrolier rusesc în Marea Mediterană, la peste 1.000 de mile distanță de Ucraina, Putin spunând că acest lucru „nu va face decât să creeze amenințări suplimentare”.

El a adăugat că Rusia răspunde în mod regulat cu „atacuri mult mai puternice” împotriva Ucrainei.

Putin a avertizat, de asemenea, împotriva oricărei amenințări de a bloca Kaliningradul rusesc, despre care a spus că „ar duce doar la o escaladare nevăzută a conflictului” și ar putea declanșa un „conflict internațional la scară largă”.

Ucraina a lovit pentru prima dat[, vineri, un petrolier rusesc în Marea Mediterană, a declarat o sursă din serviciile de informații ucrainene pentru agenția de știri Reuters.

Nava petrolieră, numită Qendil, face parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei – un grup de petroliere care ajută Moscova să își mențină exporturile de țiței în ciuda sancțiunilor occidentale.

Oficialul a declarat că dronele ucrainene au lovit nava în ape aflate la peste 2.000 de kilometri (1.243 de mile) de Ucraina, provocând pagube critice.

Nava era goală în momentul atacului, a adăugat sursa ucraineană.

