Mihaela Tatu a început în urmă cu 17 ani un proces de transformare, care a ajutat-o să se bucure mai mult de viață și își îndeplinească toate dorințele. Invitată la emisiunea lui Cătălin Măruță, fosta prezentatoarea a emisiunii „De 3X femeie” a povestit cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani.

„De prin 2006 am început să mă gândesc cu seriozitate la mine, după care a început 2011, 2012 și din 2012 am mare, mare grijă de toate visurile mele care trebuie să devină realitate. Dacă începeam mai devreme această transformare nu îmi făceam datoria ca mamă, soție, fiică și așa mai departe. În concluzie, nu aș fi prețuit ce am acum. Acum când știu că în spate e ce e, dar când nu știu cât e în față, preșuiesc fiecare minut. (…) Chiar îmi spunea un șofer de taxi, doamnă , tot timpul tristețe. Nu mă mai interesează, e treaba lor dacă sunt triști. Dacă nu pot să se bucure de cât mai au, că nu știi cât mai e… Nu cred că la 30-40-50 gândeam așa”, a povestit Mihaela Tatu la PRO TV.

Pe 7 aprilie, vedeta a împlinit 60 de ani și a ales să sărbătorească alături de prietenii ei. A închiriat o fabrică de bere din Oradea, unde a petrecut alături de 110 persoane din toată lumea. Petrecerea a durat până a doua zi dimineață.

„Am închiriat o fabrică de bere! 110 persoane din toată lumea. A ținut de la șapte seara până a doua zi la 9-10. Cine mai ține cont cât s-a băut?”, a spus Mihaela Tatu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fosta prezentatoare TV a declarat că nu își mai serbase ziua de naștere de 20 de ani. De asemenea, ea a precizat că este nerăbdătoare să vină acasă fiica ei, Ioana, care locuiește de ani buni în Berlin. Sărbătorile le vor petrecere în familie și se va bucura de fiecare moment alături de copilul ei.

Mihaela Tatu își vede fiica doar de trei ori pe an

Chiar dacă distanța le desparte, Mihaela Tatu are o relație foarte bună cu copilul ei. Ioana are 38 de ani și de câțiva ani a ales să se mute din România și să înceapă o viață nouă. Cele două nu au apărut niciodată împreună la televizor, deși invitațiile din partea posturilor TV nu au lipsit.

Deși fizic nu sunt aproape, Mihaela Tatu vorbește des cu fiica ei la telefon. Ioana vine în țară de 3-4 ori pe an pentru a-și vizita mama. „Ne vedem la 3 zile (n.r.: pe cameră), trăiască tehnologia. Ne vedem, vorbim foarte des și punem țara la cale”, a declarat Mihaela Tatu, potrivit WOWbiz.ro.

Fosta prezentatoare a emisiunii „De 3 x femeie” susține că nu a fost niciodată mămoasă și că a fost o mamă atipică. A vrut să își crească fiica să fie independentă și să se descurce în orice situație. Ioana i-a reproșat Mihaelei Tatu de mai multe ori că nu s-a implicat mai mult în hotărârile ei.

„Eu niciodată n-am fost mămoasă, sunt o mamă atipică, am fost mai mult în zona de a face lucruri împreună. Nu sunt mămoasă, chiar mi-a reproșat la un moment dat că nu i-am ghidat mai mult hotărârile în viață. I-am construit personalitatea în așa fel încât să se responsabilizeze, să știe să ia hotărâri în viață și să suporte consecințele, să se gândească de două ori înainte să ia o hotărâre”.