„Îmi trăiesc viața ca și când aș avea 18 ani. Chiar dacă am o afacere care merge, la care am muncit mult, am fost și foarte jos și foarte sus. Dar am învățat să desenez afacerea foarte bine și acum să am un confort. Eu vreau un confort, am nevoie de timp, eu am nevoie de mine, să mă simt bine cu mine, de prietenii mei.

În momentul în care sunt bine cu mine, sunt bine cu oamenii care sunt pe aceeași vibrație cu mine. Vibrație, pentru mine, înseamnă caracter frumos, înseamnă veselie, chiar pozitivism, deși mă enervează cuvântul”, a spus Tania Budi pentru Fanatik.

„Când eram mai mică, cred că îmi doream lucruri. Normal, ca orice adolescentă. Dar viața te ia prin surprindere pe care, la un moment dar, ajungi să suferi când nu ești tu foarte bine cu tine.

Când îți dai seama că acel drum este drumul care ar fi trebuit să fie și că toate gropile în care cazi, că toate neîmplinirile care la momentul lor le ai, te duc de fapt spre cine ești tu, cu adevărat, abia atunci începi să înveți”, spune vedeta din lumea modei.

„Eu, la 75 de ani, voi fi la fel. În cluburi, dansând, distrându-mă. Poate nu pe mese, dar am un spirit tânăr, am prieteni, îmi place să ne vedem, să stau la un pahar cu ei, să dansez. Spiritul acesta nu se va duce niciodată.

A, și noroc, am o moștenire genetică bună. Cel mai important, pe lângă moștenirea genetică este însă echilibrul, grija față de tine. Dar nu grijă cu ce cremă te dai pe față, că asta înseamnă să ajungi să ai doar o privire goală”, explică Tania Budi, pentru sursa citată.

Trebuie să ai grijă ce citești

„Trebuie să ai grijă și de ce citești, de ce urmărești, la ce te uiți. Mie îmi plac, de exemplu, filmele bune, cu scenariu, cu dialoguri. Cărțile, la fel… Până la Bacalaureat, trebuie să știe că ce li se dă să citească, chiar trebuie să citească.

Multă lume întreabă la ce le este bună matematica, că nu folosește, că e inutilă… Dar cum îți antrenezi bicepsul, așa îți antrenezi și creierul. E doar alt mușchi. Și cum să îl antrenezi? Cu citit, cu matematică. Eu mi-am antrenat creierul și de aceea sunt bine, am emoții să le exprim.

De exemplu, literatura universală este un manual pentru orice, mai ales pentru a construi un caracter. Am atât de multe cărți favorite… Murakami, da! (Haruki Murakami, autor al unor cărți precum Pădurea Norvegiană sau Cronica Păsării Arc, considerat un simbol al literaturii contemporane, n. red.).

De exemplu, în liceu, aveam 14 ani, am concurat la un concurs de Miss. M-au luat colegii cu forța, eu nu voiam să merg. În juriu era Gina Patrichi, țin mine ca ieri.

La un moment dat, prezentatorul m-a întrebat are e cea mai recentă carte citită. Și am zis ”Guy de Maupassant”, eu făceam doar engleză și rusă. Nu am pronunțat corect, dar eram moartă după el. După el, după Balzac”, povestește, zâmbind larg, Tania Budi.

