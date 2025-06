Dan Capatos, unul dintre cei mai longevivi și apreciați prezentatori TV din România, urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale delicate, în urma unor probleme de sănătate apărute în ultimele luni. Anunțul a fost făcut chiar de el, în direct, în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”, difuzată de Antena Stars.

După mai multe investigații medicale, specialiștii i-au descoperit un polip pe una dintre corzile vocale, afecțiune care necesită intervenție chirurgicală sub anestezie generală și intubare. Operația este programată, iar perioada de recuperare va fi una extinsă, Dan Capatos urmând să respecte o odihnă vocală completă timp de câteva săptămâni.

„Mă duc să mă operez. E programată săptămâna viitoare, joi. Dar e posibil să fie și mai devreme. Dacă e mai devreme o să vă anunț, dar nu o să ne mai vedem. Mă mai întorc în septembrie”, a declarat Dan Capatos, la „Un Show Păcătos”.

În emisiune, prezentatorul menționând că nu se retrage definitiv și că va reveni pe micile ecrane după ce va primi undă verde din partea medicilor.

În această perioadă, „Un Show Păcătos” ar putea intra în pauză sau fi preluat temporar de un alt moderator, însă un anunț oficial în acest sens nu a fost făcut deocamdată.

Chiar dacă îl așteaptă o perioadă dificilă, Dan Capatos a transmis un mesaj optimist telespectatorilor și a promis că va reveni în această toamnă, cel mai probabil în luna septembrie. A ținut, de asemenea, să mulțumească tuturor pentru susținere și încredere.

„Nu am ascuns nimic niciodată de telespectatori, și ar fi și culmea să mă apuc acum. Ne știm de prea mult timp. O să vă spun adevărul verde-n față. Asta este noua mea voce până în momentul în care va trebui să mă operez. Am un polip pe coarda vocală. (…) Aceasta este vocea mea și îmi cer scuze, dar până la urmă nu am ce să fac. (…) Operația este una care înseamnă anestezie totală, intubare. (…) Dacă vorbesc tare, își revine, dar pe măsură ce vorbesc tare se duce vocea”, a declarat Dan Capatos în cadrul emisiunii Un Show Păcătos.