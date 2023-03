Larisa Iordache a avut o carieră de succes în gimnastică, însă în decembrie 2021 a renunțat la sportul de performanță. De curând, ea a putut fi urmărită în emisiunea „America Express”, unde a făcut echipă cu Diana Bulimar.

A primit și propunerea de a participa la Survivor, show-ul din Republica Dominicană, dar a refuzat. I-ar fi prea greu să stea departe de casă mai mult de trei luni. „Cu ceva timp în urmă am fost ofertată pentru Survivor, dar nu am fost pregătită, plus că făceam gimnastică la momentul acela. Momentan sunt ok așa, a fost o experiență minunată la America Express, din care am învățat foarte multe lucruri și m-am redescoperit pe mine cumva, dar, în același timp, momentan, stau.

Am foarte multe planuri acasă, am copii de antrenat și îmi doresc foarte tare să progresez cu ei și să mergem la competiții, pentru că urmează o competiție săptămâna viitoare, Campionatul Național, și sperăm din suflet să avem un acord foarte bun acolo”, a spus fosta gimnastă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări „Operațiunea a reușit, pacientul a murit”, au spus parlamentarii în timpul audierii ASF despre creșterea prețului la RCA din ultimii ani și recenta insolvență Euroins. LIVETEXT

„Este o experiență cred că foarte faină, dar, momentan, regimul de acolo mă cam sperie pot să zic”, a mai adăugat ea pentru unica.ro.

Întrebată de ce se teme mai mult în aventura Survivor, Larisa Iordache a spus că nu se teme nici de înfometare și nici de probele fizice „Nu, mă sperie pentru că nu știi cât stai, desigur, și, în același timp, nu știi ce fac cei dragi de acasă.

Pentru mine este foarte important acest lucru, este foarte important să țin contactul cu ei, să pot să am legătura cu ei, să le simt vibrația din voce măcar, pentru că eu sunt familistă și atunci mi-e puțin dificil dacă aș sta, nu știu, 3 – 4 luni. Clar, dacă m-aș duce la o competiție, aș vrea să stau cât mai mult și atunci nu cred că mi-aș asuma momentan acest risc”, a explicat sportiva.

„Sunt antrenoare de gimnastică și mă bucur de acest lucru”

De-a lungul carierei sale de gimnastă, Larisa Iordache s-a accidentat și a fost operată de mai multe ori. A făcut recuperare mereu, iar acum se simte foarte bine. „Acum sunt foarte bine, mai am mici probleme pe care trebuie să le rezolv și să le țin sub control, dar având în vedere că nu-mi mai supun corpul la un efort atât de mare și doar stau în picioare și dau indicații sau fac sală pentru mine cât să mă mențin și să arăt bine, sunt foarte bine, nu am nicio problemă.

Recomandări ”Euroins a confundat România cu Bulgaria”. Șefii ASF ajung azi în fața instituției care îl reprezintă pe omul cu cea mai înaltă funcție dintr-o democrație: cetățeanul

Sunt antrenoare de gimnastică și mă bucur de acest lucru, pentru că avem niște copii minunați, de la care învăț zilnic, nu doar ei de la mine. Mi se pare senzațional sentimentul”, a adăugat Larisa Iordache, care nu are iubit.

„Nu a apărut nimeni, sunt singură. Mă ocup de dezvoltarea mea personală, încerc să mă ocup de proiecte și de tot ceea ce mi se ivește în cale”, a încheiat ea.

GSP.RO Nevasta româncă a șefului Ferrari rupe tăcerea despre Ion Țiriac. „Este singurul român care își permite”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Țara din NATO care va intra în războiul Rusia-Ucraina: „Vom fi nevoiţi să ne alăturăm acestui conflict”

Viva.ro Fiica Stelei Popescu a rupt acum tăcerea. Ce s-a întâmplat cu vila de 200.000 de euro, lăsată în urmă de marea actriță

Observatornews.ro Simulare Evaluarea Națională 2023. Subiectele primite de elevi la limba română, proba scrisă

Știrileprotv.ro Un mort și mai multe persoane rămase fără ochi după ce și-au pus picături produse în India. Ce s-a descoperit în flacoane

FANATIK.RO Simulare Evaluare Națională 2023. Subiecte și barem la limba și literatura română. Ce le-a picat elevilor. Update

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Alexandru Ciucu a mers să își ia fetițele de la Alina Sorescu. S-a lăsat cu lacrimi. Imaginile sunt zguduietoare

HOROSCOP Horoscop 20 martie 2023. Capricornii au ocazia să intre în contact cu oameni de la care au ce învăța, dar doar dacă le recunosc valoarea

PUBLICITATE Ce e aplicația NABU și cum îi ajută pe copiii ucraineni